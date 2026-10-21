沙特阿拉伯将于2026年担任阿尔及利亚国际书展的主宾国。该活动将于10月28日至11月7日在阿尔及利亚首都Pins Maritimes区的展览宫举行。

据Asharq Al-Awsat报道，沙特王国参与此次活动旨在加强沙特阿拉伯与阿尔及利亚之间的文化交流。该媒体指出，沙特阿拉伯被选为主宾国，反映了两国的密切关系以及沙特王国文化领域的发展。

代表团活动安排

沙特阿拉伯的参与将由文学、出版和翻译委员会协调。该委员会将组织文化活动，包括研讨会、专题讨论会和诗歌晚会，知识界人士、作家和相关领域专家将参与其中。

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该计划还将展示该国的文学环境以及不同文化领域的创作过程。沙特阿拉伯的政府机构、单位和文化组织将参加书展。

展馆展览

沙特展馆将展示民间工艺品、传统服装和乐器。此外，还计划举办手稿和考古复制品展览。

参观者将观看沙特阿拉伯表演艺术演出和沙特电影。展馆还将展示与“沙特2030愿景”计划相关的文化成就。该计划将发展文化视为生活质量的组成部分，以及各民族之间文化交流的手段。

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