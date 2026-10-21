Саудовская Аравия станет почетным гостем Международной книжной ярмарки в Алжире в 2026 году. Мероприятие пройдет с 28 октября по 7 ноября во Дворце выставок в районе Пин-Маритим столицы Алжира.

Участие королевства призвано укрепить культурный обмен между Саудовской Аравией и Алжиром, сообщает Asharq Al-Awsat. Издание отмечает, что избрание Саудовской Аравии почетным гостем отражает тесные отношения двух стран и развитие культурного сектора королевства.

Программа делегации

Участие Саудовской Аравии будет координировать Комиссия по литературе, издательскому делу и переводу. Она организует культурную программу с семинарами, панельными дискуссиями и поэтическими вечерами с участием интеллектуалов, писателей и профильных специалистов.

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Программа также представит литературную среду страны и творческие процессы в различных культурных сферах. К ярмарке присоединятся государственные структуры, учреждения и культурные организации Саудовской Аравии.

Экспозиция павильона

В саудовском павильоне представят народные ремесла, традиционную одежду и музыкальные инструменты. Также запланирована выставка рукописей и археологических реплик.

Посетителям покажут выступления в области исполнительских искусств Саудовской Аравии и саудовские фильмы. В павильоне также представят культурные достижения, связанные с программой Saudi Vision 2030, которая предусматривает развитие культуры как составляющей качества жизни и средства культурного обмена между народами.

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