利物浦市中心将开设一家新的披头士博物馆

“披头士故事”博物馆将从阿尔伯特码头迁至利物浦市中心。由乐队成员创立的Apple Corps公司于10月18日宣布，新馆占地面积超过9000平方米，计划于2028年开放。

新博物馆将设在圣约翰斯购物中心（St Johns Shopping Centre）内的圣约翰斯市场（St Johns Market）旧址，正对利物浦莱姆街火车站。 目前，该博物馆位于阿尔伯特码头（Albert Dock）区域。新馆面积将达10万平方英尺（约9,300平方米），是现有空间的四倍多。

该博物馆将由Apple Corps负责管理——这是一家由乐队于1968年创立的公司，旨在管理其艺术创作和商业事务。 该公司将于2027年接管博物馆在现址的运营工作，并于2028年将其迁至新馆。 这将成为利物浦首个由该公司直接管理的官方粉丝空间，也是继伦敦萨维尔街3号（3 Savile Row）展馆之后第二个永久性展馆——后者预计将于2027年底开放。

游客将能花上数小时，畅游披头士乐队所创造的世界：从战后利物浦的街头、汉堡的成名岁月，到“披头士热”的爆发以及享誉全球的辉煌时期。 为此，展览将运用沉浸式技术、原始文物以及复原的布景。 乐迷们将能够“走进”洞穴俱乐部（The Cavern）、艾比路录音室（Abbey Road）、谢亚体育场（Shea Stadium）、伦敦萨维尔街（Savile Row）以及乐队历史上的其他标志性场所。

其中部分场景将取材自导演萨姆·门德斯即将推出的电影项目《The Beatles: A Four-Film Cinematic Event》的布景和道具——该系列共四部影片，索尼公司将于2028年4月在影院上映。 新博物馆将在该电影首映后不久正式开放。

除了博物馆，游客还将在利物浦第二高楼——圣约翰灯塔（St Johns Beacon）体验一项新景点。那里将打造一个《黄色潜水艇》风格的观景台，提供360度的城市全景视野。 该塔将作为独立景点运营，但游客可同时购买塔楼和博物馆的联票。

每售出一张《披头士故事》的门票，部分收益将捐赠给Apple Corps Liverpool Trust慈善机构。该机构将为利物浦的年轻艺术家和当地文化项目提供资金支持与发展机会。关于该基金运作的详细信息，主办方承诺将在稍后公布。

保罗·麦卡特尼称，人们至今仍对乐队的历史感兴趣，这“令人难以置信且动人”。“我爱利物浦。 这是我的一部分，也是披头士乐队的一部分，”他说。林戈·斯塔尔强调，看到门票收入将用于支持利物浦的新一代艺术家，他感到特别高兴：“在心里，我依然是利物浦人。”

Apple Corps首席执行官汤姆·格林将这座即将落成的场所与格雷斯兰和多利伍德相提并论，并补充道，对于披头士乐队而言，在一切开始的城市拥有一个全球粉丝中心是再自然不过的事。 利物浦市地区市长史蒂夫·罗瑟姆指出，该项目将为数百万乐迷提供又一个造访乐队“精神家园”的理由。

来源：The Beatles

值得一提的是，汉堡正在拍摄一部关于披头士乐队早期的电视剧。

伦敦将建一座博物馆，选址在披头士乐队最后一场演唱会的原址。

塞姆·门德斯将执导四部关于披头士乐队成员的电影。

关注我们在