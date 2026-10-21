新版《纳尼亚传奇》预告片的观看次数超过了《芭比》

格蕾塔·葛韦格执导的电影《纳尼亚传奇：巫师的外甥》预告片在首映后的第一周内，累计播放量超过4.813亿次。 这一数据超过了《芭比》、《旺卡》和《超级马里奥银河大电影》的预告片。

相比之下，同期《芭比》预告片播放量为2.4亿次，《旺卡》为2.372亿次，《超级马里奥银河大电影》为2.816亿次。

《纳尼亚》预告片发布后，不仅登顶社交媒体X的热搜榜，还成为YouTube上最受欢迎的电影预告片。由于访问量激增，官方网站NarniaFilm.com甚至一度无法访问。

格蕾塔·葛韦格于10月13日在纽约举行的IMAX特别活动中发布了该预告片。 该预告片的亮点之一是采用了齐柏林飞艇乐队的歌曲《Stairway to Heaven》。这是乐队首次允许该曲目用于电影或预告片中。

乐队吉他手吉米·佩奇称格尔维格是“电影界的一位重量级人物”，并表示很高兴她被选中。

导演本人透露，她曾与齐柏林飞艇乐队的成员会面，他们同样是作家克莱夫·斯台普斯·刘易斯作品的爱好者。据她介绍，这首歌的内涵与即将上映的电影主旨不谋而合。

“这首歌讲述的是精神之旅，是通往开悟的真正道路，同时也涉及虚假的偶像和可能误入的歧途。我认为这正是我们电影所要讲述的故事，”格维格解释道。

她补充道，音乐家们的同意令她深受感动，因为此前他们从未允许将这首曲子用于此类项目。

“他们之所以同意，是因为在电影中看到了故事的核心理念。他们也喜爱刘易斯，并尊重他的创作。我很高兴我们能使用这首歌，”这位导演说道。

《纳尼亚：巫师的外甥》定于2027年2月12日在美国影院首映。 该片将在Netflix上线前于大银幕上映49天。索尼将负责该片的国际院线发行。

影片主演包括艾玛·麦基、丹尼尔·克雷格、凯瑞·穆里根、梅丽尔·斯特里普、丹妮丝·霍夫和基兰·海恩斯。格维格还担任了编剧和制片人之一。

《纳尼亚：巫师的外甥》将是刘易斯同名小说的首部影视改编作品，该小说讲述了神奇的纳尼亚世界的起源。

来源：Deadline。

Netflix发布了格蕾塔·格维格执导的新版《纳尼亚传奇》首支预告片——《卫报》。

值得一提的是，美国导演格蕾塔·格维格将为Netflix拍摄至少两部改编自克莱夫·S·刘易斯《纳尼亚传奇》系列小说的电影。

HBO发布了电视剧《哈利·波特》的预告片，并公布了首播日期。

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