W centrum Liverpoolu zostanie otwarte nowe muzeum The Beatles

Muzeum The Beatles Story przeniesie się z Albert Dock do centrum Liverpoolu. Firma Apple Corps, założona przez członków zespołu, ogłosiła 18 października, że nowa siedziba o powierzchni ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych zostanie otwarta w 2028 roku.

Nowe muzeum zostanie umieszczone w dawnym budynku targowiska St Johns Market w centrum handlowym St Johns Shopping Centre, naprzeciwko dworca kolejowego Liverpool-Lime Street. Obecnie muzeum działa w dzielnicy Albert Dock. Nowa powierzchnia wyniesie 100 tys. stóp kwadratowych (około 9,3 tys. m²), czyli ponad czterokrotnie więcej niż obecna.

Muzeum przejdzie pod zarząd Apple Corps – firmy założonej przez zespół w 1968 roku w celu zarządzania jego interesami twórczymi i biznesowymi. W 2027 roku przejmie ona prowadzenie muzeum w obecnej lokalizacji, a w 2028 roku przeniesie je do nowego budynku. Będzie to pierwsza oficjalna przestrzeń dla fanów w Liverpoolu, którą będzie zarządzać sama firma, oraz dopiero druga stała placówka po przestrzeni przy 3 Savile Row w Londynie, która ma zostać otwarta pod koniec 2027 roku.

Zwiedzający będą mogli przez kilka godzin podróżować po świecie stworzonym przez The Beatles: od ulic powojennego Liverpoolu i formacyjnych lat w Hamburgu po wybuch beatlemanii i międzynarodową sławę. W tym celu wykorzystane zostaną technologie immersyjne, oryginalne artefakty oraz odtworzone scenografie. Fani będą mogli „wstąpić” do klubu The Cavern, studia Abbey Road, na stadion Shea Stadium, na londyńską ulicę Savile Row oraz do innych kultowych miejsc związanych z historią zespołu.

Część tych lokacji zostanie stworzona z dekoracji i rekwizytów przyszłego projektu filmowego reżysera Sama Mendeza „The Beatles: A Four-Film Cinematic Event” – czterech filmów, które Sony wypuści do kin w kwietniu 2028 roku. Nowe muzeum zostanie otwarte wkrótce po tej premierze.

Oprócz muzeum zwiedzający będą mogli zobaczyć również nową atrakcję w St Johns Beacon – drugim co do wysokości budynku w Liverpoolu. Znajdzie się tam punkt widokowy w stylu „Yellow Submarine” z panoramicznym widokiem na miasto w zakresie 360 stopni. Wieża będzie funkcjonować jako osobna atrakcja, ale bilety na nią oraz do muzeum będzie można kupić w pakiecie.

Każdy bilet sprzedany na wystawę „The Beatles Story” przyczyni się do zebrania środków na rzecz inicjatywy charytatywnej Apple Corps Liverpool Trust. Fundacja ta będzie zapewniać wsparcie finansowe i możliwości młodym artystom z Liverpoolu oraz lokalnym projektom kulturalnym. Szczegóły dotyczące działalności fundacji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Paul McCartney nazwał fakt, że ludzie wciąż interesują się historią zespołu, „niesamowitym i wzruszającym”. „Kocham Liverpool. To część mnie, część tego, kim są The Beatles” – powiedział. Ringo Starr podkreślił, że szczególnie cieszy go fakt, iż środki z biletów zostaną przeznaczone na wsparcie nowych artystów z Liverpoolu: „W głębi serca wciąż jestem Liverpudlianinem”.

Dyrektor generalny Apple Corps, Tom Green, porównał przyszły obiekt do Graysland i Dollywood i dodał, że dla The Beatles naturalne jest posiadanie światowego centrum dla fanów w mieście, w którym wszystko się zaczęło. Burmistrz regionu Liverpool-City, Steve Rothem, zaznaczył, że projekt ten da milionom fanów kolejny powód, by odwiedzić „duchową ojczyznę” zespołu.

Źródło: The Beatles

Przypomnijmy, że w Hamburgu kręcony jest serial o początkach The Beatles.

W Londynie, w miejscu ostatniego koncertu The Beatles, zostanie otwarte muzeum.

Sam Mendes nakręci cztery filmy o muzykach z zespołu The Beatles.

Czytaj nas na