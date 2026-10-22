Украинские артисты массово переносят концерты в Дворец спорта в Киеве

Украинские исполнители один за другим отменяют или переносят концерты в столичном Дворце спорта. К ним присоединилась и певица Алена Омаргалиева, которая сообщила о переносе своего шоу.

Певица Алена Омаргалиева должна была дать большой концерт в Дворце спорта 7 ноября. Однако 22 октября звезда сообщила об отмене выступления. Шоу перенесли на май 2027 года.

«К сожалению, из-за ситуации с безопасностью, постоянных обстрелов и ограничений, действующих в Киеве, мы вынуждены перенести наши концерты на следующий год. Сейчас безопасность — это самый главный приоритет, и мы должны ответственно относиться к этим обстоятельствам», — отметила исполнительница.

Певица Анна Тринчер 21 октября также сообщила об отмене своего большого концерта во Дворце спорта из-за постоянных атак со стороны РФ. Концерт Анны Тринчер должен был состояться уже 20 ноября, однако из-за ситуации с безопасностью в Киеве команда звезды получила официальный отказ от КГГА.

«Я прекрасно понимаю, что собрать 10 тысяч человек в одном помещении в Киеве, где постоянно звучат сигналы тревоги, невозможно. Я не могу себе этого позволить и буду переживать из-за этого, и взять на себя такую ответственность, потому что ваша безопасность превыше всего», — заявила звезда.

В сентябре певица Тина Кароль тоже отменила свой концерт во Дворце спорта. Однако о переносе шоу звезда не сообщала. Она отметила, что зрители могут вернуть деньги за билеты или обменять их на билеты на другие её концерты. Выступление должно было состояться во Дворце спорта 19 сентября.

Причиной отмены концерта стали постоянные атаки на Киев. Артистка объяснила, что не может подвергать свою команду опасности и заставлять людей работать во время тревог. Поэтому подготовку к концерту приостановили. «300 человек живут этим шоу с июня. Я не имею права собрать их на две недели под сиреной, которая не умолкает. И не имею права посадить вас в круг, в котором не могу гарантировать ни шоу, ни безопасности», — пояснила звезда.

В октябре Тина Кароль вновь была вынуждена вносить коррективы в свой концертный график. Звезда должна была выступить 16 октября в Волынском областном академическом музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко. Уже со сцены певица записала видео для соцсетей, в котором сообщила о переносе концерта на 28 октября.

Накануне произошла еще одна волна отмененных концертов. В частности, такие звезды, как Позитив, Виталий Козловский, Melovin и другие, отменили свои шоу из-за постоянных российских атак на Киев и решения Совета обороны города о временных ограничениях на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

К слову, в столице ввели временные ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Согласно решению Совета обороны города, под запрет попадают все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

Источник: Виталий Кличко

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