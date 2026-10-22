В кладе эпохи викингов, найденном возле деревни Рена в Норвегии, обнаружили редкую серебряную монету с именем короля Олава Харальдссона, известного как Олав Святой. Монету отчеканили приблизительно между 1024 и 1028 годами, в конце эпохи викингов. Как сообщает Live Science, до сих пор было обнаружено менее 20 таких монет времен правления Олава Харальдссона.

Монета из клада Мёрстад

Находка является частью клада Мёрстад, обнаруженного в апреле. Тогда его описывали как крупнейший клад, когда-либо найденный в Норвегии, и оценивали почти в 3 тысячи серебряных монет. Дальнейшие исследования показали, что клад насчитывает от 5,5 тысячи до более чем 6 тысяч монет.

Сотрудница музея Анне Скогсфьорд, которая каталогизирует монеты, сначала приняла находку за англосаксонский пенни. Прочитав надпись ONLAF R+ NORMANORV, она установила, что монету отчеканили в Норвегии во время правления Олава.

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Портрет короля и кресты

На аверсе монеты изображены портрет Олава Святого и крест, а на реверсе также отчеканен крест. Эксперт по монетам Университета Осло Свейн Гулльбекк назвал ее масштабным примером монеты, связанной с христианизацией. По его словам, Олав использовал чеканку монет, чтобы утвердить новую веру и представить себя христианским королем европейского уровня.

Олав Харальдссон правил Норвегией в 1015–1028 годах, а после смерти в 1030 году был провозглашен христианским святым. Его считают одним из первых христианских королей Норвегии и первым норвежским королем, чеканившим монеты от собственного имени.

Монета находилась в обращении примерно 20–25 лет, прежде чем ее положили в клад. На обеих ее сторонах есть небольшие надрезы: в то время так проверяли, полностью ли монета изготовлена из серебра. Гулльбекк предположил, что Олав определял внешний вид монет и мог присутствовать при их чеканке.

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