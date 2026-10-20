Рамина Эсхакзай похудела на 4 кг и попросила не комментировать её фигуру

Интервьюер Рамина Эсхакзай сообщила, что похудела на 4 килограмма, и поделилась фотографией «до и после» в Instagram. По её словам, этот результат дался ей нелегко.

«Интересно, смогу ли я удержать этот вес и обрести новую форму... Время покажет. Сбросить 4 кг было очень сложно. Я на себе ощутила эти изменения после 30 лет, когда, чтобы оставаться собой, нужно работать и ограничивать себя. Пока это вся информация, которой готова поделиться», — написала Рамина.

Она также поддержала людей, борющихся с расстройствами пищевого поведения, и призвала их обращаться за профессиональной помощью.

«Советов не будет. Будет поддержка тем, кто годами не может похудеть и борется с расстройствами пищевого поведения. У вас всё получится! Помощь психиатров, нутрициологов и психологов вам поможет! В первую очередь — психиатр и лечение. Могут быть срывы, и это нормально», — отметила интервьюерша.

Рамина отдельно попросила не оценивать её внешность.

«Прошу не писать мне ни критику, ни комплименты по поводу моей фигуры. Это может спровоцировать компульсивное переедание», — пояснила она.

Источник: соцсети

Украинская интервьюерша и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о результатах похудения, трудностях с поддержанием формы и колебаниях веса. С августа 34-летней знаменитости удалось сбросить около трех килограммов и впервые за полтора года увидеть на весах цифру 57. В то же время она призналась, что из-за трудностей даже задумывалась об инъекциях для похудения, но в итоге отказалась от этой идеи.

Ранее блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай сообщила, что во время прохождения паспортного контроля на польской границе столкнулась с расистскими оскорблениями.

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