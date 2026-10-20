Ramina Eskhakzai schudła 4 kg i poprosiła, by nie komentować jej sylwetki

Dziennikarka Ramina Eskhakzay poinformowała, że schudła 4 kilogramy, i opublikowała na Instagramie zdjęcie „przed i po”. Jak sama przyznaje, osiągnięcie tego wyniku nie przyszło jej łatwo.

„Ciekawe, czy uda mi się utrzymać tę wagę i wypracować nową sylwetkę… Czas pokaże. Zrzucenie 4 kg było bardzo trudne. Odczułam te zmiany na własnej skórze po 30. roku życia, kiedy to, by pozostać sobą, trzeba pracować i nakładać na siebie ograniczenia. Na razie to wszystkie informacje, którymi jestem gotowa się podzielić” – napisała Ramina.

Wyraziła również wsparcie dla osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania i zachęciła je do szukania profesjonalnej pomocy.

„Nie będzie żadnych porad. Będzie natomiast wsparcie dla tych, którzy od lat nie mogą schudnąć i zmagają się z zaburzeniami odżywiania. Uda wam się! Pomoc psychiatrów, dietetyków i psychologów wam pomoże! Przede wszystkim – psychiatra i leczenie. Mogą zdarzyć się nawroty, i to jest normalne” – zaznaczyła rozmówczyni.

Ramina osobno poprosiła, by nie oceniać jej wyglądu.

„Proszę, nie piszcie mi ani krytyki, ani komplementów dotyczących mojej sylwetki. Może to wywołać kompulsywne objadanie się” — wyjaśniła.

Źródło: media społecznościowe

Ukraińska dziennikarka i blogerka Ramina Eskhakzay opowiedziała o wynikach odchudzania, trudnościach z utrzymaniem formy oraz wahaniach wagi. Od sierpnia 34-letniej celebrytce udało się zrzucić około trzech kilogramów i po raz pierwszy od półtora roku zobaczyć na wadze liczbę 57. Jednocześnie przyznała, że z powodu trudności rozważała nawet zastrzyki odchudzające, ale ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu.

Wcześniej blogerka i dziennikarka Ramina Eskhakzay poinformowała, że podczas kontroli paszportowej na polskiej granicy spotkała się z rasistowskimi obelgami.

Czytaj nas na