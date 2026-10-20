拉米娜·埃什哈克扎伊瘦了4公斤，并请求大家不要评论她的身材

采访者拉米娜·埃什哈克扎伊表示自己减重4公斤，并在Instagram上分享了“前后对比”照片。据她透露，取得这一成果并非易事。

“不知道我能否保持这个体重并塑造出新的身材……时间会证明一切。减掉4公斤真的非常困难。30岁之后，我切身感受到了这些变化——要想做真实的自己，就必须付出努力并克制自己。 目前，这就是我愿意分享的所有信息，”拉米娜写道。

她还向正在与饮食失调作斗争的人们表达了支持，并呼吁他们寻求专业帮助。

“我不会给出建议。我会支持那些多年来无法减肥、正在与饮食失调作斗争的人。你们一定能成功！精神科医生、营养学家和心理咨询师的帮助会对你们大有裨益！ 首先是精神科医生和治疗。可能会出现反复，这是正常的，”这位受访者指出。

拉米娜特别请求大家不要评价她的外貌。

“请不要就我的身材发表任何批评或赞美。这可能会引发强迫性暴食，”她解释道。

来源：社交媒体

乌克兰女主持人兼博主拉米娜·埃斯哈克扎伊谈到了她的减肥成果、保持身材的困难以及体重的波动。 自8月以来，这位34岁的名人成功减掉了约3公斤，并时隔一年半首次在体重秤上看到了57这个数字。 与此同时，她坦言，由于减肥过程的艰难，甚至曾考虑过通过注射来减肥，但最终还是放弃了这个想法。

此前，博主兼采访记者拉米娜·埃斯哈克扎伊透露，她在波兰边境接受护照检查时遭遇了种族歧视侮辱。

关注我们在