考古学家在西班牙北部发现了一处设防的罗马军事营地，该营地在公元前1世纪的坎塔布里亚战争期间被使用。附近还发现了一场大火的证据，这场大火摧毁了前罗马时期坎塔布里人聚落的大部分区域，其中包括两座神庙，Live Science报道。

坎塔布里人聚落附近的营地

该营地于今年发掘，距离一处铁器时代聚落约500米。坎塔布里人曾居住于此，他们是位于现今西班牙北部坎塔布里亚山脉的一支凯尔特部落群体。这处防御工事由一道宽约12米的土垒组成，四周环绕着一堵厚约1.5米的石墙。

保存完好的发现包括金属武器碎片，以及用于罗马士兵军用凉鞋鞋底的小铁钉。这类铁钉可在岩石和泥泞地形上提供更好的抓地力。研究人员认为，这些发现表明罗马军队当时正准备袭击这个铁器时代社区。

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蓄意纵火的说法

坎塔布里人抵抗罗马统治约10年，但在公元前19年被奥古斯都皇帝统率的军队征服。坎塔布里亚战争结束了当地对这一地区的控制，此后伊比利亚半岛转入罗马帝国控制之下。

发掘工作联合负责人、莱昂大学考古学家爱德华多·冈萨雷斯·戈麦斯·德·阿圭罗推测，罗马人在征服期间可能故意引发了聚落大火。同时，科学家仍在确定最后一次袭击的时间顺序，并查明该聚落是因单一事件被摧毁，还是逐渐毁灭的。

此前，另一支研究团队在西班牙北部发现了66处罗马营地。考古学家评估认为，这项新发现有助于确定罗马人在莱昂坎塔布里亚山坡开展行动的规模和位置。

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