Blondie乐队宣布推出新专辑《High Noon》，计划于2月26日发行。这将是该乐队九年来首张收录新音乐的专辑。唱片首支单曲《Spectral Eyes》已发布，据《滚石》报道。

克莱姆·伯克的最后一次录音

《High Noon》成为Blondie联合创始人、鼓手克莱姆·伯克的最后一次录音。这位音乐家于2025年4月去世，享年70岁。《滚石》指出，伯克是Blondie热门歌曲及乐队充满活力的现场演出中的关键人物。

主唱黛比·哈里称，这部新作是一张经典的Blondie专辑，以一种新的声音融合了乐队的影响来源和不同时期。她表示，唱片中的音乐与当下以及乐队成员如今的身份有关。

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共同作者与曲目

乐队将《High Noon》描述为不同声音、想法和共同作者的结合，其中摇滚乐和朋克与舞曲及拉丁美洲节奏并存。Johnny Marr、来自Beirut的Zach Condon、Glen Matlock、来自Lucius的Jess Wolfe和Holly Laessig以及其他音乐家参与了这张唱片的制作。Marr创作了《Spectral Eyes》，并在这首歌中演奏了吉他部分。

Blondie这张专辑的录音工作于2022年开始，录制地点在纽约，制作人是John Congleton。他此前曾与乐队合作制作2017年的专辑《Pollinator》。随后，David Wrench加入，负责额外制作和混音。

《High Noon》收录13首歌曲，包括由吉他手Chris Stein创作的《Heartbreak Kid》、Glen Matlock创作的《Sleepwalking》，以及由Stein和Harry创作的《Man Who Had No Face》。Blondie还重新演绎了《Little Metal Drummer》，这首作品最初由乐队联合创始人、键盘手Jimmy Destri为其个人首张专辑《Heart On A Wall》录制。Harry和Burke参与了1981年的版本。

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