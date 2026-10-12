喜剧演员乔治·布拉卡尔迪去世，享年93岁 — ANSA English

喜剧演员、音乐家兼歌手乔治·布拉卡尔迪去世，享年93岁。据ANSA English报道，他的家人于周一公布了这一消息。布拉卡尔迪凭借为标志性的意大利广播和电视节目创作的超现实主义和混乱角色而广受欢迎。

广播和电视事业

这位艺术家最受欢迎的作品是广播节目Alto Gradimento，他与伦佐·阿尔博雷、詹尼·邦孔帕尼和马里奥·马伦科共同创作了该节目。他的知名角色包括“尼加拉瓜秃鹫”斯卡潘蒂布斯，以及执拗的记者马克斯·维内拉。

1985年，布拉卡尔迪转向电视领域，参加了阿尔博雷的节目Quelli della notte。他还出演了由恩里卡·博纳科尔蒂和詹卡洛·马贾利主持的节目Pronto, chi gioca?。1989年，这位喜剧演员担任Rai 2节目Chiappala chiappala的主持人和表演者。

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音乐与后期项目

乔治·布拉卡尔迪于1933年5月3日出生于罗马。他是一名钢琴家，后来成为作曲家，并以歌曲作者身份参加了圣雷莫音乐节。

1995年，他转入Mediaset，在讽刺节目Striscia la Notizia中饰演卢乔·斯门蒂斯科——西尔维奥·贝卢斯科尼的虚构发言人。2001年，布拉卡尔迪在Rai 2节目Stracult中表演；2008年，他在由Mediaset播出的动画系列中为角色卡蒂维克配音。

去年春天股骨骨折后，布拉卡尔迪一直住在罗马附近菲亚诺-罗马诺的一家护理院。

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