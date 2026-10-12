Komik, muzyk i piosenkarz Giorgio Bracardi zmarł w wieku 93 lat. Jego rodzina poinformowała o tym w poniedziałek, podaje ANSA English. Bracardi zdobył popularność dzięki surrealistycznym i chaotycznym postaciom, które tworzył dla kultowych włoskich audycji radiowych i programów telewizyjnych.

Kariera w radiu i telewizji

Największą popularność artyście przyniósł program radiowy Alto Gradimento, który tworzył wspólnie z Renzo Arbore, Giannim Boncompagnim i Mario Marenco. Wśród jego znanych postaci byli Scarpatibus, „nikaraguański sęp”, oraz natarczywy dziennikarz Max Vinella.

W 1985 roku Bracardi przeszedł do telewizji, biorąc udział w programie Arbore Quelli della notte. Pojawiał się także w programie Pronto, chi gioca?, prowadzonym przez Enricę Bonaccorti i Giancarlo Magalliego. W 1989 roku komik był prowadzącym i wykonawcą programu Chiappala chiappala w Rai 2.

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Muzyka i późniejsze projekty

Giorgio Bracardi urodził się w Rzymie 3 maja 1933 roku. Był pianistą, później został kompozytorem i uczestniczył w Festiwalu w Sanremo jako autor piosenek.

W 1995 roku przeszedł do Mediaset, gdzie w satyrycznym programie Striscia la Notizia grał Lucia Smentisco, fikcyjnego rzecznika Silvia Berlusconiego. W 2001 roku Bracardi występował w programie Rai 2 Stracult, a w 2008 roku użyczył głosu postaci Cattivìka w serialu animowanym emitowanym przez Mediaset.

Po złamaniu kości udowej ubiegłej wiosny Bracardi przebywał w domu opieki w Fiano Romano niedaleko Rzymu.

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