Комик, музыкант и певец Джорджо Бракарди умер в возрасте 93 лет. Об этом в понедельник сообщила его семья, пишет ANSA English. Бракарди приобрёл популярность благодаря сюрреалистическим и хаотичным персонажам, которых создавал для культовых итальянских радио- и телешоу.

Карьера на радио и телевидении

Наибольшую популярность артисту принесла радиопрограмма Alto Gradimento, которую он создавал вместе с Ренцо Арборе, Джанни Бонкомпаньи и Марио Маренко. Среди его известных персонажей были «никарагуанский гриф» Скарпантибус и назойливый журналист Макс Винелла.

В 1985 году Бракарди перешёл на телевидение, приняв участие в шоу Арборе Quelli della notte. Также он появлялся в программе Pronto, chi gioca?, которую вели Энрика Бонаккорти и Джанкарло Маджалли. В 1989 году комик был ведущим и исполнителем шоу Chiappala chiappala на Rai 2.

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Музыка и поздние проекты

Джорджо Бракарди родился в Риме 3 мая 1933 года. Он был пианистом, позднее стал композитором и участвовал в фестивале в Сан-Ремо как автор песен.

В 1995 году он перешёл в Mediaset, где в сатирической программе Striscia la Notizia играл Лучо Сментиско — вымышленного представителя Сильвио Берлускони. В 2001 году Бракарди выступал в программе Rai 2 Stracult, а в 2008 году озвучил персонажа Каттивика в анимационном сериале, который транслировал Mediaset.

После перелома бедренной кости прошлой весной Бракарди находился в доме ухода в Фьяно-Романо недалеко от Рима.

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