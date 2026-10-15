Компания Mattel выпустила коллекционную куклу Barbie, посвященную Селин Дион

58-летняя канадская певица Селин Дион получила особенный подарок от компании Mattel — в её честь выпустили коллекционную куклу Barbie.

Тогда Селин Дион исполнила песню «My Heart Will Go On» — главную музыкальную композицию фильма «Титаник», которая стала одним из самых известных хитов певицы.

Коллекционная кукла воссоздает образ артистки с церемонии «Оскар» 1998 года. Она одета в темно-синее платье с длинными рукавами и шлейфом. Образ дополняет кулон, вдохновленный знаменитым «Сердцем океана» из фильма «Титаник».

«Сердце океана» — это вымышленный голубой бриллиант, ставший одним из символов истории любви персонажей Джека и Роуз, которых сыграли Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Куклу выпустили в рамках коллекционной серии Barbie Signature. Её продают ограниченным тиражом эксклюзивно на платформе Mattel Creations.

Певица призналась, что для неё большая честь стать частью истории культового бренда Barbie. По словам Дион, она надеется, что кукла будет вдохновлять людей верить в себя, смело демонстрировать собственную индивидуальность и не отказываться от мечтаний.

«Для меня настоящая честь присоединиться к наследию Барби с куклой, вдохновленной одним из самых важных моментов моей карьеры», — отметила певица.

Напомним, в сентябре Селин Дион начала серию концертных выступлений в парижской La Défense Arena. Это стало её возвращением на сцену после длительного перерыва, связанного с состоянием здоровья.

Выпуск коллекционной куклы Барби стал ещё одним важным событием для поклонников артистки, чья песня «My Heart Will Go On» уже давно ассоциируется с культовым фильмом «Титаник».

Для создания игрушки компания Mattel воссоздала образ артистки с церемонии «Оскар» 1998 года, где она исполнила песню «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник».

Кроме того, компания Mattel совместно с OpenAI будет разрабатывать игрушки и игры на основе искусственного интеллекта. Первый продукт на основе ИИ должен появиться уже в этом году.

В США из-за стремительного роста цен на бензин люди всё чаще ищут альтернативные способы передвижения и экономии. В частности, 30-летний житель штата Джорджия начал ездить на детской машинке Barbie, чтобы сократить расходы на топливо и поездки.

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