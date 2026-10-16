В Польше в возрасте 69 лет умерла писательница, переводчица и журналистка Барбара Гаврилюк. Семья писательницы сообщила в заявлении в Facebook, что она ушла из жизни утром после продолжительной тяжёлой болезни, спокойно и в окружении самых близких. Об этом пишет RMF24.

Автор книг для детей

Барбара Гаврилюк родилась в 1957 году в Кракове. Она написала более 20 книг для детей. Среди её произведений — «Джок. Легенда о собачьей верности», «Зузанка из фисташкового дома» и «Маленькие герои».

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Работа на радио и переводы

С 1992 года Гаврилюк работала на Radio Kraków, где вела авторскую программу «Алфавит» для детей и молодёжи. Также она переводила детскую литературу со шведского языка на польский: перевела почти 50 книг шведских авторов для детей и подростков.

Как журналистка Гаврилюк популяризировала шведскую культуру и литературу, знакомила польскую аудиторию со шведскими писателями и деятелями культуры через радиопрограммы и интервью. Она была лауреатом премии IBBY за популяризацию чтения.

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