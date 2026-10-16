W Polsce w wieku 69 lat zmarła pisarka, tłumaczka i dziennikarka Barbara Gawryluk. Rodzina pisarki poinformowała w oświadczeniu na Facebooku, że odeszła rano po długiej i ciężkiej chorobie, w spokoju i w otoczeniu najbliższych. Pisze o tym RMF24.

Autorka książek dla dzieci

Barbara Gawryluk urodziła się w 1957 roku w Krakowie. Napisała ponad 20 książek dla dzieci. Wśród jej utworów są „Dżok. Legenda o psiej wierności”, „Zuzanka z pistacjowego domu” oraz „Mali bohaterowie”.

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Praca w radiu i tłumaczenia

Od 1992 roku Gawryluk pracowała w Radiu Kraków, gdzie prowadziła autorską audycję „Alfabet” dla dzieci i młodzieży. Tłumaczyła także literaturę dziecięcą ze szwedzkiego na polski: przełożyła niemal 50 książek szwedzkich autorów dla dzieci i nastolatków.

Jako dziennikarka Gawryluk popularyzowała szwedzką kulturę i literaturę, przedstawiała polskiej publiczności szwedzkich pisarzy i twórców kultury poprzez audycje radiowe i wywiady. Była laureatką nagrody IBBY za popularyzację czytelnictwa.

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