BTS, którzy obecnie przebywają w Santiago w Chile, stali się pierwszym zespołem muzycznym, który w ciągu roku osiągnął 10 miliardów odtworzeń w Spotify. Korea Herald informuje o tym, powołując się na wytwórnię Big Hit Music.

Album Arirang

Znaczną część tego wyniku zapewnił piąty pełnowymiarowy album BTS Arirang, wydany w marcu. Od momentu premiery zgromadził 5 miliardów odtworzeń — najwięcej wśród albumów wydanych w tym roku.

W dniu premiery Arirang wszystkie 14 utworów z albumu, w tym instrumentalny utwór No. 29, zajęły pierwsze 14 pozycji globalnego dziennego zestawienia Spotify Daily Top Songs Global.

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Koncerty w Ameryce Południowej

W Santiago BTS mają zagrać trzy koncerty do soboty w ramach światowej trasy Arirang. Pod koniec miesiąca zespół da także po trzy występy w Buenos Aires w Argentynie oraz w São Paulo w Brazylii, zanim powróci do Azji.

Finałowe koncerty w Buenos Aires i São Paulo zostaną pokazane w kinach w różnych krajach świata. Występ w Buenos Aires będzie transmitowany 24 października, a show w São Paulo — 30 października.

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