BTS, которые сейчас находятся в Сантьяго, Чили, стали первой музыкальной группой, набравшей 10 миллиардов прослушиваний на Spotify за год. Об этом со ссылкой на лейбл Big Hit Music сообщает Korea Herald.

Альбом Arirang

Значительную часть этого результата обеспечил пятый полноформатный альбом BTS Arirang, выпущенный в марте. С момента релиза он набрал 5 миллиардов прослушиваний — это самый высокий показатель среди альбомов, выпущенных в этом году.

В день выхода Arirang все 14 композиций альбома, включая инструментальный трек No. 29, заняли первые 14 позиций глобального ежедневного чарта Spotify Daily Top Songs Global.

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Концерты в Южной Америке

В Сантьяго BTS должны дать три концерта до субботы в рамках мирового тура Arirang. В конце месяца группа также проведет по три выступления в Буэнос-Айресе, Аргентина, и Сан-Паулу, Бразилия, прежде чем вернуться в Азию.

Финальные концерты в Буэнос-Айресе и Сан-Паулу покажут в кинотеатрах разных стран мира. Выступление в Буэнос-Айресе будут транслировать 24 октября, а шоу в Сан-Паулу — 30 октября.

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