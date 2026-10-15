Grupa Blondie zapowiedziała nowy album High Noon, którego premiera jest zaplanowana na 26 lutego. Będzie to pierwszy od dziewięciu lat album zespołu z nową muzyką. Pierwszy singiel z płyty, Spectral Eyes, został już wydany, informuje Rolling Stone.

Ostatnie nagranie Clema Burke’a

High Noon stał się ostatnim nagraniem współzałożyciela Blondie, perkusisty Clema Burke’a. Muzyk zmarł w kwietniu 2025 roku w wieku 70 lat. Rolling Stone zauważa, że Burke był kluczową postacią w przebojach Blondie i energicznych występach koncertowych grupy.

Wokalistka Debbie Harry nazwała nową pracę klasycznym albumem Blondie, który łączy wpływy i różne epoki zespołu w nowym brzmieniu. Według niej muzyka z płyty jest związana ze współczesnością i z tym, kim członkowie grupy są obecnie.

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Współautorzy i utwory

Zespół opisał High Noon jako połączenie różnych brzmień, idei i współautorów, w którym rock and roll i punk sąsiadują z muzyką taneczną oraz rytmami latynoamerykańskimi. W pracach nad płytą uczestniczyli Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon z Beirut, Jess Wolfe i Holly Laessig z Lucius oraz inni muzycy. Marr napisał Spectral Eyes i zagrał również partię gitary w tym utworze.

Sesje do albumu Blondie rozpoczęły się w 2022 roku, a nagrania odbywały się w Nowym Jorku z producentem Johnem Congletonem, który wcześniej pracował z zespołem nad albumem Pollinator z 2017 roku. Później do dodatkowej produkcji i miksowania dołączył David Wrench.

High Noon obejmuje 13 utworów, w tym Heartbreak Kid, napisany przez gitarzystę Chrisa Steina, Sleepwalking autorstwa Glena Matlocka oraz Man Who Had No Face, stworzony przez Steina i Harry. Blondie powrócili także do kompozycji Little Metal Drummer, którą współzałożyciel grupy, klawiszowiec Jimmy Destri, początkowo nagrał na swój solowy debiutancki album Heart On A Wall. W wersji z 1981 roku uczestniczyli Harry i Burke.

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