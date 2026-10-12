Hollywoodzcy analitycy prognozują, że satyryczna czarna komedia „Digger” z Tomem Cruise’em może przynieść około 245 mln dolarów strat z powodu słabych wyników kasowych. Jak informuje BBC News, w drugi weekend wyświetlania sprzedaż biletów na film spadła o około 60%.

Wpływy kasowe i prognoza

Światowe wpływy „Digger” wynoszą obecnie około 35 mln dolarów. Cruise zagrał w filmie magnata naftowego Diggera Rockwella. Według szacunków produkcja i marketing filmu kosztowały Warner Bros. około 280 mln dolarów.

Variety prognozuje, że przez cały okres wyświetlania film zbierze na świecie około 50 mln dolarów. Według danych magazynu, aby wyjść na zero, film musiałby zarobić około 350 mln dolarów, biorąc pod uwagę koszty produkcji i marketingu, udział kin w sprzedaży biletów oraz możliwe wydatki na kampanię przed sezonem nagród. Jednocześnie przedstawiciel Warner Bros. powiedział Variety, że próg rentowności wynosi 300 mln dolarów.

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W ubiegłym tygodniu Cruise powiedział, że podczas pracy nad filmami nie ocenia ich przez pryzmat weekendu otwarcia. Jak zaznaczył, skupia się na tworzeniu obrazów, które, jak ma nadzieję, będą miały długie życie i będą rozwijać się z czasem.

Inne premiery

„Digger” wyreżyserował Alejandro G. Iñárritu, znany z filmów „Birdman”, „Babel” i „Zjawa”. Wynik filmu wyraźnie kontrastuje z sukcesem franczyz z udziałem Cruise’a, w tym nowych części „Top Gun” i „Mission: Impossible”. „Digger” był również ostatnią samodzielną premierą Warner Bros. przed niedawnym przejęciem studia przez Paramount.

Tymczasem „The Social Reckoning”, sequel nagrodzonego Oscarem filmu „The Social Network” Aarona Sorkina, zarobił w USA 5,5 mln dolarów w debiutancki weekend. To znacznie mniej niż 22 mln dolarów, które pierwszy film zarobił podczas otwarcia w 2010 roku, bez uwzględnienia inflacji. Światowe wpływy nowego filmu z Mikey Madison, Jeremym Strongiem i Jeremym Allenem White’em wyniosły około 9 mln dolarów.

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