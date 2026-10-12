Голливудские аналитики прогнозируют, что сатирическая чёрная комедия «Digger» с Томом Крузом может принести около 245 млн долларов убытков из-за слабых кассовых результатов. Как сообщает BBC News, во второй уик-энд проката продажи билетов на фильм упали примерно на 60%.

Кассовые сборы и прогноз

Мировые сборы «Digger» сейчас составляют около 35 млн долларов. Круз сыграл в фильме нефтяного магната Диггера Роквелла. По оценкам, производство и маркетинг фильма обошлись Warner Bros. примерно в 280 млн долларов.

Variety прогнозирует, что за весь период проката фильм соберёт около 50 млн долларов в мире. По данным издания, для выхода на безубыточность фильму необходимо было бы собрать около 350 млн долларов с учётом производственных и маркетинговых расходов, доли кинотеатров в продаже билетов и возможных затрат на кампанию к сезону наград. В то же время представитель Warner Bros. заявил Variety, что точка безубыточности составляет 300 млн долларов.

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На прошлой неделе Круз сказал, что во время работы над фильмами не оценивает их через призму стартового уик-энда. По его словам, он сосредоточен на создании картин, которые, как он надеется, будут иметь долгую жизнь и развиваться со временем.

Другие премьеры

«Digger» снял Алехандро Г. Иньярриту, известный по фильмам «Birdman», «Babel» и «The Revenant». Результат фильма резко отличается от успеха франшиз с участием Круза, в частности новых частей «Top Gun» и «Mission: Impossible». «Digger» также стал последним самостоятельным релизом Warner Bros. перед недавним приобретением студии Paramount.

Тем временем сиквел оскароносного фильма «The Social Network» — «The Social Reckoning» Аарона Соркина — собрал в США 5,5 млн долларов в дебютный уик-энд. Это значительно меньше 22 млн долларов, которые первая картина заработала на старте проката в 2010 году без учёта инфляции. Мировые сборы нового фильма с Майки Мэдисон, Джереми Стронгом и Джереми Алленом Уайтом составили около 9 млн долларов.

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