Майк Тайсон судится с Supreme из-за куртки с палестинским флагом

Легендарный американский боксер Майк Тайсон намерен подать в суд на бренд одежды Supreme из-за изменения дизайна куртки, созданной в рамках совместного проекта. По сообщениям СМИ, вместо израильского флага на одежде разместили палестинский, причем без согласования с боксером. После скандала Supreme отменила запуск совместной коллекции, поэтому куртка не поступит в продажу.

Майк Тайсон планировал сотрудничать с брендом Supreme и дизайнером Мартин Роуз над выпуском совместной коллекции одежды. Одной из вещей коллекции должна была стать куртка, дизайн которой был создан по мотивам одежды из личного гардероба боксера. Однако в ходе подготовки коллекции внешний вид куртки изменили. По информации израильского издания Sport5, вместо израильского флага на ней появился палестинский. Тайсон, как утверждает его представитель, не давал согласия на такое изменение.

В команде спортсмена заявили, что он согласился на сотрудничество, вдохновленное оригинальной курткой, но не давал разрешения на изменение дизайна, которое могло втянуть его в политический спор. Именно это стало причиной конфликта с брендом.

Тайсон считает изменение дизайна нарушением договоренностей

Представитель боксёра подчеркнул, что изменение дизайна без его согласия противоречит условиям договорённостей и может нанести ущерб репутации спортсмена. «Тайсон дал согласие на сотрудничество, вдохновленное оригинальной курткой, но компания изменила дизайн без согласования с ним. Компания втянула Тайсона в политический конфликт вопреки его желанию», — заявил представитель боксера.

Он также назвал такие действия грубым нарушением условий контракта и сообщил, что Тайсон намерен принять необходимые меры для защиты своих прав и репутации. По словам представителя, спортсмен не хотел, чтобы его имя использовали в политическом противостоянии без его согласия. Теперь конфликт может перейти в юридическую плоскость. В то же время в приведённом сообщении не уточняется, подали ли уже иск в суд и каких именно компенсаций будет требовать сторона Тайсона.

Supreme отменила запуск коллекции

После конфликта Supreme отказалась от запуска совместной коллекции. Таким образом, куртка с измененным дизайном не появится в продаже в рамках этого проекта. Отмена запуска фактически остановила сотрудничество еще до выхода коллекции на рынок. Однако это не обязательно означает, что спор между сторонами исчерпан. Если Тайсон решит обратиться в суд, предметом рассмотрения могут стать условия соглашений, права на использование его имени и обстоятельства изменения дизайна.

На данный момент публично озвученная позиция касается прежде всего того, что боксер не давал согласия на использование измененного дизайна. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий его представителей и реакции компании Supreme. Об этом сообщает Sport5.

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