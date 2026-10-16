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Новости Культура

77-летняя Вера Вонг раскрыла секрет своей косметической рутины

UA NEWS 16 Октября 2026 16:26
77-летняя Вера Вонг раскрыла секрет своей косметической рутины

Американская дизайнер Вера Вонг рассказала, как ухаживает за кожей и сохраняет молодой вид в 77 лет.

По словам модельерши, её бьюти-рутина состоит всего из двух основных этапов: очищения и увлажнения кожи. Вонг призналась, что не является поклонницей сложного ухода с десятками процедур и средств.

 «Я просто умываюсь и немного увлажняю кожу. Никаких 18 этапов!» — отметила дизайнер.

Источник: Page Six Style

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