Американская дизайнер Вера Вонг рассказала, как ухаживает за кожей и сохраняет молодой вид в 77 лет.

По словам модельерши, её бьюти-рутина состоит всего из двух основных этапов: очищения и увлажнения кожи. Вонг призналась, что не является поклонницей сложного ухода с десятками процедур и средств.

«Я просто умываюсь и немного увлажняю кожу. Никаких 18 этапов!» — отметила дизайнер.

Источник: Page Six Style

Ранее известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о ракетном ударе недалеко от её дома. По её словам, вражеская ракета прилетела совсем рядом, однако, к счастью, сама актриса и её родные не пострадали.

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая после замужества носит фамилию Ярошенко, рассказала, почему решила остаться в Украине во время полномасштабной войны.

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