77-річна Вера Вонг розкрила секрет своєї б’юті-рутини

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Американська дизайнерка Вера Вонг розповіла, як доглядає за шкірою та підтримує свій молодий вигляд у 77 років.

За словами модельєрки, її б’юті-рутина складається лише з двох основних етапів: очищення та зволоження шкіри. Вонг зізналася, що не прихильниця складного догляду з десятками процедур і засобів.

«Я просто вмиваюся і трохи зволожую шкіру. Жодних 18 етапів!» — зазначила дизайнерка.

Джерело: Page Six Style

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