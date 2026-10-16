Жена Алека Болдуина поразила своим образом на благотворительном вечере в Нью-Йорке

Хилария Болдуин, супруга американского актёра Алека Болдуина и мать семерых детей, посетила благотворительный гала-вечер DKMS Gala 2026 в Нью-Йорке.

Для выхода в свет она выбрала длинное тёмное платье с глубоким V-образным декольте и ярким красным цветочным узором.

Полупрозрачные кружевные рукава и пышная юбка дополнили вечерний образ.

Гилария завершила образ лаконичными украшениями, тёмным маникюром и макияжем с акцентом на глазах. Волосы она оставила распущенными, уложив их мягкими волнами.

DKMS Gala — ежегодное благотворительное мероприятие международной организации DKMS, которая помогает пациентам с раком крови находить доноров стволовых клеток. Мероприятие объединяет знаменитостей и благотворителей для сбора средств и привлечения внимания к донорству.

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