В Варшаве, Польша, Sinfonia Varsovia подписала с компанией WARBUD договор о реализации второго этапа строительства нового комплекса оркестра на улице Гроховской. Центральным объектом станет концертный зал на 1877 зрителей, который RMF24 называет крупнейшим в Польше. Строительные работы должны начаться до конца 2026 года, а завершить проект планируют в 2030 году.

Залы и пространство для оркестра

В рамках второго этапа также построят камерный зал на 400 мест. Два боковых здания комплекса отреставрируют и соединят с основным сооружением. В новой штаб-квартире предусмотрены гримерные, репетиционные залы, складские помещения, музыкальная библиотека и студии звукозаписи, пригодные для прямых трансляций концертов.

Комплекс дополнит открытый для посетителей сад, соединенный с соседним парком. В здании обустроят просторное фойе со стеклянными стенами, а посетители смогут попасть на 400-метровую прогулочную галерею, которая будет окружать территорию комплекса. Проект также включает три озелененных внутренних дворика, которые будут обеспечивать естественное освещение, в том числе для артистической части на уровне минус один.

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Проект и финансирование

Концертный зал спроектировало бюро Atelier Thomas Pucher совместно с акустиками. Он объединит черты классического зала типа shoe box и современного формата vineyard, в котором слушатели располагаются вокруг сцены. Объем зала составит более 21 тысячи кубических метров, а запланированное время реверберации — от 2,0 до 2,3 секунды.

Инвестицию финансируют город Варшава и Министерство культуры и национального наследия Польши. Генеральным подрядчиком выбрали WARBUD, который ранее реализовывал проекты Оперы и Подляской филармонии в Белостоке, штаб-квартиры Национального симфонического оркестра Польского радио в Катовице и Музея современного искусства в Варшаве.

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