在波兰华沙，Sinfonia Varsovia与WARBUD公司签署了合同，将实施该乐团位于格罗霍夫斯卡街的新综合体建设第二阶段。核心设施将是一座可容纳1877名观众的音乐厅，RMF24称其为波兰最大的音乐厅。建设工程应在2026年底前开工，项目计划于2030年完成。

音乐厅与乐团空间

第二阶段还将建设一座拥有400个座位的室内乐厅。综合体的两座侧翼建筑将得到修复，并与主建筑连接。新总部将设有化妆间、排练厅、仓储空间、音乐图书馆以及适用于音乐会直播的录音室。

该综合体还将配有一座向游客开放的花园，并与邻近的公园相连。建筑内将设置带玻璃墙的宽敞门厅，游客还可进入一条环绕综合体区域的400米步行廊道。该项目还包括三个绿化内庭院，将提供自然采光，其中包括为地下一层的艺术区域提供采光。

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项目与融资

音乐厅由Atelier Thomas Pucher事务所与声学专家共同设计。它将结合经典鞋盒式音乐厅与现代葡萄园式布局的特点，后者的听众围绕舞台就座。音乐厅体积将超过2.1万立方米，规划的混响时间为2.0至2.3秒。

该投资由华沙市和波兰文化与国家遗产部共同资助。WARBUD被选为总承包商，该公司此前曾实施比亚韦斯托克歌剧院和波德拉谢爱乐乐团、卡托维兹波兰国家广播交响乐团总部以及华沙现代艺术博物馆等项目。

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