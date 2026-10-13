从巴黎圣母院到巴西国家博物馆：被火灾、地震和战争摧毁的历史遗迹

火灾、地震和战争多次改变了历史名城的面貌，并导致许多独特的文物遗失。 巴黎拥有四百余年历史的“红孩童市场”（Marché des Enfants Rouges）发生的火灾，再次提醒人们文化遗产的脆弱性。 此类场所的毁坏不仅意味着古建筑的损毁，更意味着历史、建筑和文化记忆的一部分面临流失的威胁。

巴黎圣母院、巴西国家博物馆、伊朗的巴姆城堡以及叙利亚的古帕尔米拉——所有这些遗址都曾经历过灾难，但每处所受的影响却各不相同。 有些古迹得以重建，有些仍在修复中，而随着其中一些古迹的消失，人类也永远失去了无价的文物和历史见证。

UA.News将带您了解那些遭受火灾、自然灾害和破坏的历史遗址，阐释其文化价值，并探究在灾难发生后究竟挽救和修复了什么。

巴黎的“红孩儿市场”（Marché des Enfants Rouges）：拥有四百年历史的市场遭遇大火

“红孩童市场”（Marché des Enfants Rouges）位于巴黎市中心的玛莱区。 其历史可追溯至1615年，即法国国王路易十三统治时期。这是法国首都最古老的室内食品市场，几个世纪以来一直是城市日常生活的一部分。

该市场的名称源于附近一座建于16世纪的儿童收容所——Hospice des Enfants Rouges。收容所的孩子们身着红色服装，市场名称便由此而来。

“红孩童市场”（Marché des Enfants Rouges）的意义早已超越了食品贸易的范畴。它成为历史建筑如何在保留原始功能的同时，适应现代城市生活的典范。 这里曾有传统的食品杂货店，后来又出现了提供法国、黎巴嫩、摩洛哥、日本等各国美食的餐馆。

20世纪90年代，该市场面临被拆除的威胁。市政府曾考虑实施一项大规模的区域改造项目，但当地居民、民间团体、作家和艺术家们纷纷表示反对。

这场保护历史遗迹的运动收集了数万份签名，最终成功阻止了拆除计划。

此后，市政府进行了耗资约300万欧元的大规模修复工程。修复工作包括保留历史悠久的金属骨架、木质结构和玻璃屋顶。2000年，该市场重新向游客开放。

然而，在2026年10月12日凌晨，该市场发生了一场大规模火灾。据《卫报》报道，大火席卷了这座历史悠久的集市，其大部分建筑结构和商铺被彻底烧毁。 超过150名消防员和约50辆消防车参与了灭火工作。火势未蔓延至邻近建筑，这避免了更严重的破坏。

巴黎圣母院：大火如何摧毁了法国象征之一的屋顶

2019年4月15日，世界最著名的哥特式教堂之一——巴黎圣母院发生火灾。 大火迅速蔓延至屋顶和木质结构，不久后中央尖塔便坍塌了。

大教堂的建造始于12世纪，主要工程持续了几个世纪。巴黎圣母院不仅成为巴黎的宗教中心，也是法国哥特式建筑最重要的典范之一。 其立面、雕塑、彩绘玻璃和内部装饰反映了欧洲艺术发展的各个阶段。

大火摧毁了历史悠久的屋顶和木质框架，其中很大一部分可追溯至中世纪。 大火还摧毁了由19世纪建筑师欧仁·维奥勒-勒-杜克设计的尖顶。与此同时，消防员成功挽救了大教堂的主要石质结构、两座主塔以及大部分珍贵文物。

这场灾难引发了国际社会的声援浪潮。 法国及国外捐助者承诺为大教堂的重建提供资金，修复人员也已着手开展大规模工作，包括加固建筑结构、清理表面、保存幸存的残片以及复原丢失的构件。

修复工作不仅需要巨额资金，还需运用传统的工艺技术。参与修复工作的包括木匠、石匠，以及专门修复彩绘玻璃、管风琴和其他历史元素的工匠。 一项重要任务是确定哪些部分需要根据历史原样进行复原，哪些部分则应保留其受损状态。

据法国文化部消息，历经五年的修复工程后，大教堂于2024年12月8日重新向公众开放。

巴西国家博物馆：大火摧毁了数百万件展品

2018年9月2日，一场大规模火灾席卷了位于里约热内卢的巴西国家博物馆。大火蔓延至这座前帝国宫殿的历史建筑内，摧毁了两个世纪以来积累的大部分藏品。

该博物馆成立于1818年。 它是拉丁美洲最重要的科研机构之一，馆内收藏了考古发现、古生物学资料、矿物、自然历史藏品以及与巴西原住民历史相关的文物。

火灾发生前，其馆藏约有2000万件。其中最珍贵的展品包括考古文物、古代文明藏品、独特的动植物标本以及用于科学研究的材料。

据国际文化财产保护与修复研究中心（ICCROM）评估，大火可能已摧毁了约90%的博物馆藏品。 这意味着不仅展品遭受损失，连科研资料也一并丢失，其中部分资料已无法复原。

大火还危及了这座历史建筑本身。幸存的建筑结构需要进行勘察和加固，专家们还需确定哪些文物从废墟中被成功救出，以及它们是否可以修复。

在联合国教科文组织及其他国际组织的支持下，相关方面着手开展损毁评估、抢救幸存残片以及制定修复计划。火灾后，宫殿外立面和屋顶的修复工作随即展开，同时开始规划未来的展览方案。 部分历史装饰元素得以保存或复原。特别是，修复人员对曾装饰建筑立面的数十件雕塑进行了修复。

然而，博物馆藏品本身已无法恢复到原貌。即使建筑恢复全面运营，那些失踪的手稿、考古文物和科研样本也并非总能通过复制品或来自其他机构的资料来替代。

伊朗巴姆城堡：地震摧毁了这座古老的泥砖古城

2003年12月26日，伊朗东南部巴姆市附近发生了一场强烈地震。这场自然灾害摧毁了该市的大部分区域，并对历史悠久的阿格-巴姆城堡造成了灾难性的破坏。

该城堡曾是沙漠地区传统建筑最杰出的范例之一。其建筑采用泥砖和夯土建造，运用了适应炎热气候和水资源匮乏条件的建筑技术。

巴姆位于贸易路线的交汇处，其历史建筑群体现了人类与沙漠环境数百年来的互动。 该系统的重要组成部分是“卡纳特”——传统的地下输水渠，为定居点和农田提供水源。

城堡集防御工事、居住区、行政建筑及其他城市生活元素于一体。其价值不仅体现在单体建筑上，更在于历史城市环境的完整性。

地震给该建筑群造成了大规模破坏。泥砖墙和塔楼坍塌，大部分历史建筑化为废墟。这场灾难还给城市本身带来了巨大的人员伤亡。

地震后，各方立即展开了关于该遗址的研究、记录与修复工作的国际合作。 专家们对建筑遗迹进行了评估，确定了历史建筑材料的可靠性，并制定了修复方案。其中一项重要原则是使用经过验证的数据，以确保重建不会演变为对过去的随意复刻。

2003年地震后，联合国教科文组织将巴姆列入《濒危世界遗产名录》。2013年，在采取相应的保护和修复措施后，该遗址群被从该名录中移除。

与此同时，修复并不意味着这座城堡完全恢复到了地震前的状态。部分建筑被修复，其余则保留为考古遗迹，专家们继续致力于保护原始建筑材料。

德累斯顿的弗劳恩教堂：成为复兴象征的战争废墟

1945年2月，在德国德累斯顿遭轰炸期间，弗劳恩教堂——该市最著名的巴洛克式建筑之一——被摧毁。 经历火灾和破坏后，教堂主要只剩下瓦砾和石砌结构的残片。

该教堂建于18世纪。其标志性的圆顶曾是城市天际线的重要组成部分，而建筑本身也被视为新教宗教建筑的杰出范例。 战后，这些废墟一直提醒着人们这座城市曾遭受的破坏以及人员伤亡。

数十年来，教堂的修复工作一再被推迟。不过，重建的想法并未消失：在德国统一后，人们重新着手推进这一计划。 1994年，大规模修复工程正式启动，资金来源于民众捐款、政府支持以及国际社会的声援。

修复人员参考了档案文件、图纸以及幸存的石材。部分历史构件被融入新建筑中，以保留战前教堂与其重建版本之间的物质联系。

2005年，弗劳恩教堂重新开放。此次重建不仅是一项建筑工程，更是战后人们和解与重建联系的象征。

教堂官网指出，此次修复得以实现，得益于来自德国及其他国家的捐款与支持。

卡苏比的布干迪国王陵墓：大火摧毁了这一对活态传统至关重要的建筑

2010年3月，一场大火烧毁了位于乌干达首都坎帕拉附近的卡苏比布干达国王陵寝群的主建筑。 该陵园是历史上的布干达王国统治者的重要安葬地，对当地社区的宗教和文化传统具有重要意义。

卡苏比陵墓是保存与王室历史相关的仪式、口述记忆和传统知识的场所。 主建筑采用木材、植物纤维和稻草等传统材料建造，这使其极易受火灾影响。

大火摧毁了主建筑的大部分，并危及了与王国历史相关的文物。对于当地社区而言，这一损失尤为痛心，因为该建筑群一直承担着仪式和精神功能。

灾难发生后，修复工作随即展开。联合国教科文组织支持这样的修复方案：重建应基于可靠的文献资料、传统形式和工艺，并保持该遗址与当地社区文化实践的联系。

叙利亚的帕尔米拉：当历史遗迹遭到蓄意破坏时

位于叙利亚中部的历史名城帕尔米拉曾是古代近东最重要的中心之一。 得益于其位于地中海与美索不达米亚之间贸易路线上的地理位置，这座城市成为了不同文化、宗教和艺术传统交融的场所。

该考古遗址群包括柱廊、神庙、陵墓及其他遗迹，这些都见证了这座城市在古代时期的发展。帕尔米拉将罗马建筑风格与当地传统融为一体，是文化交流的重要见证。

在叙利亚战争期间，该城曾落入恐怖组织“伊斯兰国”的控制之下。 2015年，武装分子蓄意摧毁了一系列标志性古迹，包括贝拉神庙、巴力·沙明神庙和凯旋门。 这些破坏并非战斗行动的偶然后果，而是针对文化遗产的有预谋的摧毁。

这些遗址的丧失对该地区的历史记忆造成了沉重打击。 虽然可以通过档案照片、图纸和三维模型对部分遗迹进行研究，但数字重建无法恢复原始材料、古代工匠留下的痕迹以及所有未被记录的细节。

随着战局变化，国际专家开始评估损毁情况及残存遗迹的保护可能性。与此同时，帕尔米拉的修复仍是一项艰巨的任务，因为这不仅需要资源，还需为考古工作及遗迹保护提供稳定的环境。

巴黎圣母院、弗劳恩教堂、巴西国家博物馆以及班城堡的经历都证明，灾难的后果并不会随着大火熄灭或破坏停止而结束。 未来仍需经历数年的研究、修复和方案探索，才能尽可能多地保留原有古迹的原貌。 有时虽然能让建筑恢复原貌，但已无法找回丢失的藏品、古老的材料或独特的细节。

与此同时，历史遗址的命运不仅取决于破坏的程度，还取决于能否迅速抢救幸存的残片、记录受损情况，并调动专家和资源。 同样重要的是，必须决定究竟该修复什么，又该保留什么作为灾难的见证。

巴黎“红孩童市场”（Marché des Enfants Rouges）的大火再次引发了关于这些仍作为现代生活一部分的历史场所未来的讨论。 这些场所的价值不仅在于建筑的年代或建筑特色，更在于与之相关的记忆、传统和人类故事。 墙壁可以重建，但只有在下一场灾难发生之前，将保护这些遗产作为优先事项，才能将其留存给后代。

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