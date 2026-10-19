W Warszawie w Polsce Sinfonia Varsovia podpisała z firmą WARBUD umowę na realizację drugiego etapu budowy nowego kompleksu orkiestry przy ulicy Grochowskiej. Centralnym obiektem będzie sala koncertowa dla 1877 widzów, którą RMF24 nazywa największą w Polsce. Prace budowlane mają rozpocząć się do końca 2026 roku, a zakończenie projektu planowane jest w 2030 roku.

Sale i przestrzeń dla orkiestry

W ramach drugiego etapu powstanie również sala kameralna na 400 miejsc. Dwa boczne budynki kompleksu zostaną odrestaurowane i połączone z głównym budynkiem. W nowej siedzibie przewidziano garderoby, sale prób, pomieszczenia magazynowe, bibliotekę muzyczną oraz studia nagraniowe przystosowane do transmisji koncertów na żywo.

Kompleks uzupełni otwarty dla odwiedzających ogród, połączony z sąsiednim parkiem. W budynku powstanie przestronne foyer ze szklanymi ścianami, a odwiedzający będą mogli wejść na 400-metrową galerię spacerową otaczającą teren kompleksu. Projekt obejmuje również trzy zielone wewnętrzne dziedzińce, które zapewnią naturalne oświetlenie, w tym dla części artystycznej na poziomie minus jeden.

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Projekt i finansowanie

Salę koncertową zaprojektowała pracownia Atelier Thomas Pucher wspólnie z akustykami. Połączy ona cechy klasycznej sali typu shoe box ze współczesnym układem vineyard, w którym słuchacze siedzą wokół sceny. Kubatura sali wyniesie ponad 21 tysięcy metrów sześciennych, a planowany czas pogłosu będzie wynosił od 2,0 do 2,3 sekundy.

Inwestycję finansują miasto Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. Generalnym wykonawcą wybrano WARBUD, który wcześniej realizował projekty Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

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