Chilijsko-amerykańska pisarka Isabel Allende zdobyła w Hiszpanii literacką nagrodę Premio Planeta w wysokości 1 mln euro za powieść La hora antes del alba. Nagrodę 84-letniej autorce wręczono w Barcelonie podczas 75. ceremonii Premio Planeta, informuje The Guardian.

Kontynuacja Domu duchów

La hora antes del alba ponownie zabiera czytelników do postaci z debiutanckiej powieści Allende, Dom duchów, wydanej w 1982 roku. Według Reutersa nowa książka opowiada o Albie, wnuczce Estebana Trueby i Clary del Valle, która próbuje dojść do siebie po uwięzieniu i torturach podczas dyktatury Augusta Pinocheta.

Pisarka oświadczyła, że nowe dzieło ma zakończyć uniwersum Domu duchów. Jak powiedziała, do napisania kontynuacji skłoniły ją wieloletnie pytania czytelników o dalsze losy Alby.

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Rękopis zgłoszono pod pseudonimem

Premio Planeta przyznaje się za nieopublikowane rękopisy, a uczestnicy mogą zgłaszać je pod pseudonimem. Allende wzięła udział w konkursie pod nazwiskiem Luz Ventura i zgłosiła rękopis pod fikcyjnym tytułem Los que faltan.

Podczas ceremonii, w której uczestniczyli król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja, Allende porównała zwycięstwo z Nagrodą Nobla. Powiedziała również, że ponownie odczuwa lęk, który zmusił ją do opuszczenia Chile po wojskowym zamachu stanu w 1973 roku.

Książki Allende sprzedały się na świecie w nakładzie ponad 80 mln egzemplarzy i zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Drugie miejsce w konkursie zajął hiszpański pisarz i scenarzysta Sergio Hernández: jego powieść historyczna La añoranza otrzymała 200 tys. euro.

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