Чилийско-американская писательница Исабель Альенде получила в Испании литературную премию Premio Planeta в размере €1 млн за роман La hora antes del alba. Награду 84-летней авторке вручили в Барселоне во время 75-й церемонии вручения премии, сообщает The Guardian.

Продолжение «Дома духов»

La hora antes del alba возвращает читателей к персонажам дебютного романа Альенде «Дом духов», опубликованного в 1982 году. По данным Reuters, новая книга рассказывает об Альбе — внучке Эстебана Труэбы и Клары дель Валье, которая пытается прийти в себя после заключения и пыток во время диктатуры Аугусто Пиночета.

Писательница заявила, что новое произведение должно завершить вселенную «Дома духов». По ее словам, написать продолжение ее побудили многолетние вопросы читателей о дальнейшей судьбе Альбы.

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Рукопись подали под псевдонимом

Premio Planeta присуждают за неопубликованные рукописи, а участники могут подавать их под псевдонимом. Альенде приняла участие в конкурсе под именем Лус Вентура и подала рукопись под вымышленным названием Los que faltan.

На церемонии, где присутствовали король Испании Филипп VI и королева Летисия, Альенде сравнила победу с Нобелевской премией. Она также сказала, что вновь ощущает страх, который заставил ее покинуть Чили после военного переворота 1973 года.

Книги Альенде разошлись в мире тиражом более 80 млн экземпляров и переведены более чем на 40 языков. Второе место в конкурсе занял испанский писатель и сценарист Серхио Эрнандес: его исторический роман La añoranza получил €200 тыс.

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