Жена Кирилла Буданова окончила Школу стратегического архитектора

Супруга Кирилла Буданова Марианна получила диплом выпускницы десятого набора Школы стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы (kmbs). На церемонии вручения дипломов присутствовали руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и посол Швеции в Украине Мартин Оберг.

В ходе мероприятия к выпускникам обратилась управляющий партнер Могилянского стратегического агентства и заместитель декана kmbs Гелена Саврук. Она подчеркнула, что стратегическое мышление — это не только создание эффективных систем, но и то, какой будет жизнь людей в этих системах. «Архитектор создает не просто систему, которая работает. Он создает мир, в котором людям должно хотеться жить», — сказала Саврук.

Она также призвала выпускников не бояться смелых идей и искать решения, которые на первый взгляд могут показаться необычными. «Нам нужны неправильные решения. Смелые, неожиданные, на первый взгляд нелогичные. Не потому, что в них нет логики. А потому, что они меняют сами условия: кто с кем объединяется, что становится возможным, кто определяет правила», — отметила Гелена Саврук.

Кто ещё завершил обучение

Вместе с Марианной Будановой программу успешно завершили и другие участники. Среди них — народный депутат Соломия Бобровская, дипломат Александр Карасевич, Алексей Мороз и Наталья Дмитренко. К выпускникам также обратился президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит. Он пожелал им применять полученные знания для развития собственных проектов, организаций и страны в целом. «Желаю вам быть стратегическими архитекторами ваших идей, ваших проектов, ваших организаций, быть архитекторами будущего Украины без преувеличения, а также архитекторами мира», — сказал Квит.

Отдельно он отметил роль культуры и гуманитарного образования. По его словам, они помогают лучше понимать общество и осознавать, как управленческие решения влияют на жизнь людей.

Чему учат в Школе стратегического архитектора

Школа стратегического архитектора Киево-Могилянской бизнес-школы объединяет людей, работающих в государственном управлении, бизнесе и других важных для общества сферах. Программа ориентирована на поиск новых подходов к развитию Украины и формирование стратегического видения будущего. Ее поддерживают правительства Великобритании и Канады, а также посольства Японии, Германии, Швеции и Франции.

Марианна Буданова работает заведующей кафедрой юридической психологии Национальной академии внутренних дел. Она имеет звание капитана полиции и степень доктора философии по психологии. Интересно, что обучение по этой программе ранее завершил и её муж Кирилл Буданов. В 2024 году он, тогдашний руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, также окончил курс «Стратегическая архитектура». Об этом сообщается на странице kmbs в Instagram.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов совершил закрытый визит в Болгарию, где провел встречу с премьер-министром Руменом Радевым. Поездка состоялась в конфиденциальном режиме из соображений безопасности, однако после того, как о ней стало известно, часть болгарских политиков потребовала объяснить цель визита.