Письменниця Ісабель Альєнде здобула Premio Planeta на €1 млн — The Guardian

Чилійсько-американська письменниця Ісабель Альєнде здобула в Іспанії літературну премію Premio Planeta розміром €1 млн за роман La hora antes del alba. Нагороду 84-річній авторці вручили в Барселоні під час 75-го вручення премії, повідомляє The Guardian.

Продовження Будинку духів

La hora antes del alba повертає читачів до персонажів дебютного роману Альєнде «Будинок духів», виданого 1982 року. За даними Reuters, у новій книзі йдеться про Альбу — онуку Естебана Труеби та Клари дель Вальє, яка намагається оговтатися після ув’язнення і катувань за диктатури Аугусто Піночета.

Письменниця заявила, що новий твір має завершити всесвіт «Будинку духів». За її словами, написати продовження її спонукали багаторічні запитання читачів про подальшу долю Альби.

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Рукопис подали під псевдонімом

Premio Planeta присуджують за неопубліковані рукописи, а учасники можуть подавати їх під псевдонімом. Альєнде взяла участь у конкурсі під ім’ям Лус Вентура та подала рукопис під вигаданою назвою Los que faltan.

На церемонії, де були присутні король Іспанії Феліпе VI та королева Летісія, Альєнде порівняла перемогу з Нобелівською премією. Вона також сказала, що нині знову відчуває страх, який змусив її залишити Чилі після військового перевороту 1973 року.

Книги Альєнде продалися у світі накладом понад 80 млн примірників і перекладені більш ніж 40 мовами. Друге місце в конкурсі посів іспанський письменник і сценарист Серхіо Ернандес: його історичний роман La añoranza отримав €200 тис.

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