智利裔美国作家伊莎贝尔·阿连德凭借小说《La hora antes del alba》获得西班牙价值100万欧元的行星文学奖。《卫报》报道，这位84岁的作者在巴塞罗那举行的第75届该奖项颁奖典礼上获奖。

《幽灵之家》的续作

《La hora antes del alba》将读者带回阿连德1982年出版的处女作《幽灵之家》中的人物身边。据路透社报道，这本新书讲述了阿尔芭的故事：她是埃斯特万·特鲁埃瓦和克拉拉·德尔瓦列的孙女，正试图从奥古斯托·皮诺切特独裁统治期间遭受的监禁和酷刑中恢复过来。

这位作家表示，新作将为《幽灵之家》的世界画上句号。她说，多年来读者对于阿尔芭后续命运的提问促使她写下这部续作。

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手稿以笔名提交

行星奖授予未出版的手稿，参赛者可以用笔名投稿。阿连德以露丝·文图拉的名字参赛，并以虚构标题《Los que faltan》提交了手稿。

在西班牙国王费利佩六世和王后莱蒂齐亚出席的典礼上，阿连德将此次获奖比作诺贝尔奖。她还表示，自己如今再次感受到那种在1973年军事政变后迫使她离开智利的恐惧。

阿连德的书籍在全球销量超过8000万册，并被翻译成40多种语言。西班牙作家兼编剧塞尔希奥·埃尔南德斯在比赛中获得第二名：他的历史小说《La añoranza》获得20万欧元。

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