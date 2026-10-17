这些书恐怕不太适合在温馨的夜晚阅读。然而，它们的价值在于其他方面。它们能够重塑我们的视角，让我们重新感受到脚下的实地，并在心理承受最艰难的时刻，提醒我们人类能力的极限。

早在观察20世纪危机环境中的民众时，研究战争期间行为的心理学家就注意到一个颇具启示性的规律：那些陷入被动等待、沉溺于自我欺骗的人，往往最先出现情绪耗竭。 而那些完全不考虑未来的人，却表现得最为坚韧。他们专注于简单的当下计划——完成某项工作、支持身边的人、在每一项日常琐事中寻找个人意义等等。 这样的人甚至相对顺利地熬过了集中营——至少与其他在集中营中自杀或精神崩溃的人相比是如此。 真正的韧性并非体现在对速效奇迹的期待上，而在于日常生活的自律。

UA.News 汇编了一系列故事——这些故事虽不轻松，但在需要转变视角并寻找自身立足点时却颇具启发。更多详情请见我们的报道。

《选择：接受可能》

作者：埃迪特·伊娃·埃格尔

体裁：自传体非虚构文学、实用心理治疗、回忆录

十六岁时，年轻的芭蕾舞者埃迪特·埃格尔被送进了奥斯维辛集中营，为了保住性命，她不得不站在约瑟夫·门格勒面前跳舞。 她熬过了集中营，但真正的危机却在后来降临——以数十年对过去的沉默，以及因“唯独自己幸存”而产生的挥之不去的内疚感为形式。 成年后，受维克多·弗兰克尔著作的启发，埃格尔攻读了心理学，并开始一步步将自身的经历划分为四个阶段：囚禁、逃亡、自由与治愈。

虽然无法避免生活中的痛苦，但“受害者”的状态并非命运的判决，而是一种人自己选择的思维方式。 当我们沉溺于怨恨、自责或消极中时，其实是亲手将自己关进了一座牢笼，而走出这牢笼的唯一途径，就是转变视角。

作者通过自身艰辛的经历和患者的真实案例，讲述了如何停止无休止地盘算那些无法挽回的损失，如何接纳那些无法重来的事情，并开始基于当下手中所剩的一切采取行动。



《追寻真正意义的人：集中营中的心理学家》



作者：维克多·弗兰克尔

体裁：自传体非虚构作品、心理学经典、精神分析

二战爆发前夕，维也纳精神科医生维克多·弗兰克尔手持美国签证，却为了陪伴年迈的父母，主动放弃了离境的机会。 1944年，他被关进集中营，纳粹夺走了他的一切——家人、熟悉的环境，甚至还没收了他毕生心血的书稿。 正是为了重写那部遗失的著作，以及对囚犯行为的观察，帮助他挺过了难关，并证明了“意义疗法”（通过寻找生命意义进行治疗的方法）的有效性。 他得出的主要结论不带任何幻想：外部世界可以剥夺人的所有一切，唯独无法剥夺一项根本性的自由——即决定如何面对自身遭遇的自由。

这是一部世界心理学领域极为重要的经典著作。意义并非纯粹抽象或必然宏大：往往只是完成某项具体工作、捍卫自身尊严，或是关怀身边的人，这些都能让心灵重获支撑感。 正因具备这种接地气的实用性，我们的心理学专家已在《如何在战争期间克服压力：心理学家的建议及书籍精选》一文中推荐了这本书。



《世上最幸福的人》

作者：埃迪·雅库

体裁：纪实回忆录、自传、战争散文

1938年秋“水晶之夜”大屠杀后，年仅18岁的亚伯拉罕·雅库博维奇便被关进了纳粹集中营。 他历经布痕瓦尔德、奥斯维辛以及那场夺去数千名囚犯性命的严冬“死亡行军”， 他失去了家人，却奇迹般地成功逃脱，甚至活到了101（！）岁。

但这些回忆录的核心价值，绝不在于对暴行的记忆，而在于作者获救后做出的决定。 目睹了人类残酷性的最恶劣表现后，他有意识地拒绝了受害者的角色，摒弃了仇恨，并立志以对世界敞开胸怀、友善相待的态度度过余生。

幸福、安宁与坚韧——并非源于安全的外部环境，而是源于每日的内心抉择。 怨恨与愤怒首先会从内部蚕食那些心怀怨恨的人，而善于发现微小的快乐源泉、坚守人性、关怀周围的人，才是面对任何危机时抵御绝望的可靠屏障。



《16:30之后的生活：7年之后》

作者：亚历山大·特列什琴科

体裁：战争传记散文、日记笔记、回忆录

作为顿涅茨克机场防御战的老兵，亚历山大·特列什琴科在一次爆炸中失去了双臂和一只眼睛，短短几秒钟内，他的人生便被划分为不可逆转的“之前”与未知的“之后”。 这是一份坦诚的记录，讲述了一个人在身体背叛、熟悉的支撑被摧毁时，如何一步步从深渊中爬出来。

作者记录了康复过程中最艰难的时刻：周围人投来的奇怪目光——其中流露着“你居然还活着”的惊讶——以及持续不断的精疲力竭。 在他眼中，勇气并不带有浪漫的光环——它更像是一种与自己达成的顽强的内心契约：将破碎的计划碎片拼凑成新的路线，即使当人生列车已彻底脱轨，也要继续向前迈进。

特雷申科将生存展现为一种日常的自律：如何斩断令人瘫痪的自我责备，在痛苦中重获生活上的自主权，并重新找到健康自嘲的空间。 这篇文字将读者清醒地拉回现实，提醒道：无论灾难夺走了多少外部支撑，构建自身尊严、决定今天要成为怎样的自己，这一权利始终完全掌握在我们自己手中。

《藏身之处》

作者：科里·滕·博姆

体裁：自传体回忆录

在纳粹占领荷兰期间，一个普通的制表师家庭——滕·博姆一家——将他们在哈莱姆的房子 （勿与纽约同名地区混淆）的住所改造成受迫害犹太人的秘密庇护所，在假墙后建造了藏身之处。

对于科里而言，这项地下活动最终因被告发而告终，她遭到逮捕并被关押在拉文斯布鲁克女子集中营——那里是一个彻底剥夺人格、每天都在为生存而挣扎的地方。 然而，作者不仅聚焦于集中营折磨的纪实：这首先是对一场无形内心斗争的记录——为了不让外界的黑暗将灵魂彻底烧尽。



本书揭示了心理韧性的悖论：在非人条件下，人依然能够掌控自己内心世界的充实方式。 作者没有屈服于对看守者的毁灭性仇恨，而是有意识地选择了相互支持和保护弱者的道路，将同情心转化为反抗体制的武器。 这证明，当所有物质保障消失时，内在的道德准则便成为坚不可摧的支柱——即即使身处最深的深渊，也能拒绝恶意并保持人类尊严的能力。

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