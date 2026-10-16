„Nie przychodzi mi naturalnie zwracanie na siebie uwagi”: Dmytro Zezulin o sukcesie LATEXFAUNA, OnlyFans dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz życiu na wsi

Zespół LATEXFAUNA już dawno ugruntował swoją pozycję jako jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk na ukraińskiej scenie indie. Ich muzyka to mieszanka relaksującego chillwave’u, ironii, estetyki surżyka i filmowych obrazów, które zapadają w pamięć już po pierwszym przesłuchaniu. Potrafią bezpretensjonalnie śpiewać o kudłatym wietrze, centaurach czy kosmosie, a każda z tych historii działa dzięki ich wyjątkowemu vibe’owi.

Jednak za barwnym, ekscentrycznym i niekiedy prowokacyjnym scenicznym wizerunkiem frontmana zespołu kryje się człowiek, który najbardziej ceni spokój, prywatność i proste życiowe przyjemności. Zamiast stołecznego zgiełku Dmytro Zeziulin wybiera spokojne życie na wsi, zamiast głośnych imprez po koncertach — wizyty w publicznej łaźni, a zamiast modnych zainteresowań — grę w FIFA na starej konsoli PSP i przejażdżki zabytkowym skuterem.

UA.News rozmawiało z Dmytrem Zeziulinem o tym, jak powstają charakterystyczne, absurdalne teksty zespołu, dlaczego przedkłada wiejskie życie nad kijowski pośpiech, jak doświadczenie w reklamie pomaga LATEXFAUNA, a także o niezapomnianych cygańskich dowcipach, kryzysie fentanylowym w Ameryce Północnej i miłości do rodzinnego obwodu czerkaskiego.

Wielokrotnie opowiadałeś o swojej miłości do bani, a nawet nazywałeś ją swoim „klubem dżentelmenów”. Skąd wzięła się ta pasja i jaka jest najbardziej niezwykła historia, która przydarzyła ci się w bani?

Naprawdę uwielbiam banię. Do tego stopnia, że teraz buduję nawet własną. Nie zawsze mam bowiem czas, żeby gdzieś się wybrać, a kiedy bania jest we własnym domu, to już w ogóle bajka.

Moja miłość do bani zaczęła się, gdy miałem cztery lata i tata po raz pierwszy zabrał mnie do zakładowej bani przy cukrowni w Talnem. To było przerażające miejsce: lepkie, śliskie. Mnóstwo nagich facetów po pracy, w czapkach i rękawicach, z jądrami zwisającymi niemal do kolan. Okładali się nawzajem witkami w zatłuszczonej łaźni parowej i polewali wodą rozgrzane kamienie.

I, o dziwo, strasznie mi się spodobało!

Pamiętam, jak tata oprowadzał mnie po bani: „Tutaj odpoczywają, tutaj wskakują do wody po nagrzaniu, a to jest łaźnia parowa”. Posiedzieliśmy w parówce, wyszliśmy odpocząć, a ja, czterolatek, oznajmiłem na całą banię: „Tato, chcę znowu do pornucha!”. Wszyscy faceci dosłownie padli ze śmiechu.

Od tamtej pory chodziliśmy z tatą do bani niemal co tydzień. Spędzaliśmy tam po cztery godziny. Ta tradycja została ze mną na całe życie.

Dla mnie bania to rzeczywiście swego rodzaju klub dżentelmenów. Miejsce, w którym mężczyźni spotykają się, opowiadają anegdoty i różne historie, rozmawiają o aktualnych wydarzeniach. Co ciekawe, przez wszystkie te lata praktycznie nigdy nie spotkałem się tam z agresją. Być może dlatego, że wszyscy są nadzy, a różnice w statusie społecznym jakoś automatycznie znikają. Wszyscy stają się równi. Można spędzić tam pięć godzin i ani przez chwilę się nie nudzić.

Właśnie dlatego wolę zresztą publiczne banie od prywatnych. Kiedy spotykasz się wyłącznie we własnym gronie, to zupełnie inna historia. W publicznej bani jest natomiast jakiś wyjątkowy klimat, szczególna atmosfera i charakterystyczne postacie.

Na przykład w Talnem do naszej bani często przychodzili miejscowi Romowie. Od dawna mieszkali tam na stałe i byli całkiem dobrze zintegrowani z życiem miasta: niektórzy prowadzili biznesy, inni mieli swoje interesy. Mieli też absolutnie niepowtarzalne poczucie humoru.

Pewnego razu jeden mężczyzna zapytał: „Chcecie, opowiem wam cygański dowcip?”. Wszyscy na to: „Dawaj!”.

„Cygan wybiera się do bani i mówi do żony: włóż mi witkę do torby. Przyjeżdża do bani, otwiera torbę, a tam miotła do zamiatania podłogi”.

I to wszystko!

Siedzimy i czekamy na jakiś niesamowity zwrot akcji, rozwiązanie, puentę. A tu nic. To cały dowcip! I właśnie dlatego robi się jeszcze śmieszniejszy.

Poza tym bardzo widowiskowo się biczowali witkami. Pamiętam, jak jeden facet okładał się witką i krzyczał na całą parówkę: „A-a-a! To nie miłość, to parzy!”.

Dziś w publicznych baniach zdarzają mi się już zupełnie inne niezręczne sytuacje. Jak każdy normalny bywalec, chodzę tam całkowicie nagi. I czasem stoisz sobie, jak cię natura stworzyła, a tu podchodzi jakiś facet i mówi: „O, to ty jesteś z LATEXFAUNA? Możemy sobie zrobić zdjęcie?”.

I wtedy stoisz i zastanawiasz się, jak właściwie spełnić taką prośbę fana.

Od wielu lat żyjesz między muzyką, koncertami a całkiem zwyczajną codziennością. Czy jest coś, co najbardziej zaskoczyłoby ludzi znających cię wyłącznie jako frontmana LATEXFAUNA, gdyby zobaczyli cię w życiu prywatnym?

Jeśli chodzi o zainteresowania nietypowe dla mężczyzny w moim wieku, które bawią mnie samego, a moich gości czasem zaskakują, to chyba będzie to PSP. Stara przenośna konsola, na której nadal gram w FIFA.

Jest w tym pewien paradoks: nie lubię piłki nożnej. Teraz pewnie połowa moich kumpli przestanie mnie obserwować, ale oni i tak doskonale znają moje stanowisko. Jednocześnie uwielbiam grać w piłkę na konsoli.

Druga rzecz to mój Honda Giorno. Stary japoński motorower w stylu retro. Całkowicie oryginalny, już mocno wysłużony, ale wciąż jeździ. Śmigam nim po wsi. Taki mały japoński emeryt, który nadal daje mi mnóstwo frajdy.

Trzecia ulubiona zabawka to stary Mercedes-Benz SLK. Dwuosobowy kabriolet-roadster z czasów, kiedy Mercedes produkował niesamowicie piękne samochody. Takie, na które w dzieciństwie patrzyliśmy z zachwytem na okładkach szkolnych dzienniczków albo na obrazkach z gum Turbo.

Mój egzemplarz jest w świetnym stanie: czerwona skórzana tapicerka, plastik w starym stylu, bardzo wyrazisty design. To cholernie filmowe auto. Wygląda, jakby przyjechało z jakiegoś filmu z końca lat dziewięćdziesiątych albo początku dwutysięcznych.

I chyba właśnie ten samochód najbardziej zaskakuje ludzi, którzy przychodzą do mnie w odwiedziny. Być może spodziewają się typowego życia rockmana, a zamiast tego spotykają dorosłego faceta, który gra w FIFA na PSP, jeździ po wsi starym japońskim motorowerem i z czułością traktuje swojego zabytkowego Mercedesa.

W piosenkach LATEXFAUNA jest mnóstwo nietypowych obrazów, słów i sformułowań, które stały się już częścią stylu zespołu. Skąd wiecie, że jakiś pozornie absurdalny pomysł rzeczywiście działa? Czy zdarzało się wam rezygnować z czegoś, bo nawet dla was było to już zbyt wiele?

W rzeczywistości można długo szukać różnych sformułowań i je rozważać, ale jeśli ktoś ma talent i pewną umiejętność ciekawego łączenia słów, zazwyczaj od razu wie, co działa, a co nie. Nie musisz siedzieć i zastanawiać się: „Ojej, czy to będzie dobre? A może nie?”. Takie pytanie w ogóle się nie pojawia. Od początku próbujesz stworzyć świetny wers. Piszesz go, patrzysz i myślisz: „O, dobre!”. Tak właśnie to wygląda.

Oczywiście wpływa na to doświadczenie. Znajomość ukraińskiej poezji i twórczości innych songwriterów, których słuchasz. W ten czy inny sposób kształtujesz własne wyczucie tego, co jest dobre, a co nie.

Oczywiście zdarzało nam się jednak z czegoś rezygnować. Na przykład w piosence „Surfer” początkowo nie było „kudłatego wiatru”, lecz „włochaty wiatr”. Nasz pierwszy gitarzysta Kostia powiedział: „Słuchaj, trzeba to zmienić. »Włochaty« brzmi obrzydliwie”. Zastanowiłem się i przyznałem mu rację. Tak „włochaty wiatr” stał się „kudłatym wiatrem”.

Coś podobnego wydarzyło się w piosence „Kentavr”. Tam również było jedno słowo, które zdaniem naszego basisty nie pasowało do ogólnej poetyki tekstu. Powiedział: „Wszystko jest tu takie poetyckie, a to słowo brzmi jakoś topornie”. I zgodziłem się z nim.

Zawsze jestem otwarty na krytykę, szczególnie jeśli pochodzi od moich kolegów.

Na ile Dmytro Zeziulin w codziennym życiu przypomina bohatera piosenek LATEXFAUNA? Gdzie najbardziej się różnicie?

Jeszcze w szkole, a później na studiach nauczyciele literatury ukraińskiej zawsze nam powtarzali: „Nigdy nie mylcie poety jako artysty z jego podmiotem lirycznym”. Tutaj sytuacja wygląda dokładnie tak samo.

Oczywiście niektóre moje osobiste przeżycia mogą trafiać do piosenek. Ale bohater liryczny LATEXFAUNA może lecieć w kosmos, być kowbojem, Indianinem albo kimkolwiek innym. Mamy wiele różnych światów eskapistycznych i z pewnością nie żyję życiem ich bohaterów.

Jednocześnie mamy też piosenki liryczne, w których bardzo wiele pochodzi bezpośrednio z moich osobistych doświadczeń i przeżyć.

Ogólnie jednak do każdej piosenki LATEXFAUNA warto podchodzić jak do swoistego kolażu różnych stanów, emocji, momentów z życia i artefaktów kultury popularnej.

Opowiadałeś, że czasem piosenka LATEXFAUNA zaczyna się od przypadkowego zdania albo melodii, z których później wyrasta cała historia. Jaka najbardziej dziwna lub przypadkowa rzecz z twojego życia ostatecznie stała się podstawą piosenki?

Myślę, że najlepszym przykładem, który dobrze to ilustruje, jest nasza piosenka „Lime”.

Najpierw napisałem wers: „W tobie wszystko mi pasuje, szczególnie — lipiec”. Pomyślałem wtedy: „Boże, co za bzdura!”. Potem jeszcze raz powtórzyłem go sobie w głowie i pomyślałem: „Kurde, przecież to jest świetne! Szczególnie — lipiec, szczególnie — lipiec...”.

Później wszystko zaczęło układać się samo. Rozwinąłem tę frazę, a tekst popłynął niemal nieświadomie. W rezultacie z takiego pozornie zupełnie bezsensownego zdania powstała jedna z naszych najpiękniejszych piosenek.

W zespołach, które przez długi czas grają w tym samym składzie, zazwyczaj powstaje własny wewnętrzny język. Czy w LATEXFAUNA są żarty albo powiedzonka, których używacie od lat, ale osobie z zewnątrz praktycznie nie da się ich już wyjaśnić?

Po pierwsze, nie gramy już w tym samym składzie. W tym czasie zmieniło się dwóch członków zespołu. Ale tak, oczywiście, mamy cały własny słownik.

Na przykład mamy gitarzystę Ilję Słuczankę, a od jego nazwiska powstało określenie „słuczaństwo”. To sytuacja, w której jesteś strasznie rozkojarzony, wszystko wypada ci z rąk, panuje wokół ciebie niekończący się chaos, miotasz się między ładowaniem iqosa a przełączaniem efektów gitarowych, a potem zapominasz gitary przed wyjściem na scenę. Właśnie to jest słuczaństwo.

Mamy oczywiście również ksywki. Mówią na mnie na przykład Zeziuleksus albo Ziziukin. A pornografię z jakiegoś powodu nazywamy Deutsche Welle.

Mamy też pewne koncertowe tradycje. Na przykład jeśli nasz gitarzysta Ilja zaczyna grać „Ya Mama” Fatboy Slima, potocznie nazywane „Push the Tempo”, muszę zatańczyć breakdance na podłodze i zrobić freeze’a.

Albo jeśli w trakcie koncertu „puszczę koguta” — to muzyczne określenie sytuacji, w której załamuje się głos — od razu przyjmuję charakterystyczną pozę: jedną ręką pokazuję koguci grzebień, a drugą ogon.

Mamy też powiedzenie „dać Buliuka”. Oznacza ono dokonanie jakiegoś zupełnie nieuzasadnionego zakupu. Nazwa pochodzi od naszego basisty Ołeksandra Buliuka, który pewnego razu, bez żadnego obiektywnego powodu, kupił sobie kolejną dokładnie taką samą gitarę basową, jaką już miał. Po prostu chciał mieć identyczną, tylko czerwoną. Kiedy wydajesz pieniądze na coś zupełnie niepotrzebnego, nazywamy to „dać Buliuka”.

Jest też „brązowa nuta” — tak mówimy, kiedy ktoś naprawdę coś koncertowo zawali.

Poza tym w trasie czasem układamy zwrotki w stylu więziennego szansonu. Maksymalnie obrzydliwy klimat, mnóstwo przekleństw. Czasem śpiewamy to później znajomym. Jednym się podoba, innym niekoniecznie. Samych tekstów raczej wam jednak nie zacytuję.

Po koncertach dużo rozmawiacie z publicznością. Które spotkanie z fanem lub fanką zapamiętałeś najbardziej?

Bardzo często po koncertach ludzie przyznają nam, że uprawiają seks wyłącznie przy naszej muzyce. Słyszeliśmy już mnóstwo takich historii. Ale pewnego razu podeszła do nas para z dzieckiem w wieku około sześciu lat i powiedziała: „A my poczęliśmy je przy waszej muzyce”. To chyba jedno z najbardziej pamiętnych spotkań.

Tak naprawdę jest mnóstwo podobnych historii, nie sposób przypomnieć sobie wszystkich.

Szczególnie miło słyszeć od naszych obrońców, że słuchają LATEXFAUNA na pozycjach albo przed wyjściem na zadanie bojowe. Mówią, że nasza muzyka pomaga im się uspokoić i zachować zdrową głowę. To dla nas bardzo cenne.

Fani często przynoszą nam również różne pamiątki: namalowane portrety, własnoręcznie wykonane gadżety i inne rzeczy. Zawsze chętnie zabieramy te prezenty ze sobą, a później przechowujemy je w naszym studiu.

Przed dołączeniem do LATEXFAUNA pracowałeś w marketingu. Na ile potrafisz dziś oddzielić twórczość LATEXFAUNA od marketingu? Zdarza się, że spontaniczny pomysł zespołu okazuje się lepszy niż starannie zaplanowana kampania reklamowa?

Tak naprawdę nadal odpowiadam za znaczną część komunikacji marketingowej LATEXFAUNA. Różne kreatywne pomysły, zaproszenia na koncerty, projektowanie plakatów, kampanie promocyjne — jestem w to wszystko mocno zaangażowany. Można więc powiedzieć, że pełnię funkcję dyrektora kreatywnego naszego zespołu.

Moje doświadczenie w branży reklamowej bardzo mi w tym pomaga. Na przykład kiedy jakaś marka zgłasza się do nas z propozycją współpracy, nie traktujemy siebie wyłącznie jako platformy medialnej, na której można umieścić produkt i dotrzeć do określonej liczby odbiorców.

Podchodzimy do tego jak agencja reklamowa. Przygotowujemy pełną prezentację kreatywną, staramy się zrozumieć cele biznesowe i komunikacyjne marki, znaleźć odpowiedni insight konsumencki, sformułować główny przekaz i zaproponować pomysł kreatywny, który naturalnie połączy markę z naszym światem.

Zależy mi przede wszystkim na tym, aby taka współpraca była spójna zarówno z pozycjonowaniem marki, jak i LATEXFAUNA. Jeśli po prostu mechanicznie umieścisz produkt w teledysku czy poście, publiczność natychmiast wyczuje sztuczność. Jeśli jednak znajdziesz wspólny obszar między charakterem marki a charakterem artysty, może powstać coś znacznie ciekawszego niż zwykła integracja reklamowa.

Uważam, że dobry marketing i dobra twórczość mają ze sobą wiele wspólnego. W obu przypadkach pracujesz z ludzkimi emocjami, kodami kulturowymi i skojarzeniami, próbując stworzyć coś, co zostanie w pamięci.

Jest jednak zasadnicza różnica. W reklamie zazwyczaj przechodzisz od konkretnego zadania do kreatywnego rozwiązania. W muzyce możesz pozwolić sobie na odwrotny kierunek: najpierw pojawia się jakiś zupełnie irracjonalny pomysł, a dopiero później rozumiesz, dlaczego działa.

Dlatego nie widzę sensu w sztywnym oddzielaniu twórczości LATEXFAUNA od marketingu. To dla mnie dwie pokrewne dziedziny, które mogą się wzajemnie wzmacniać. Najważniejsze, żeby marketing pomagał twórczości znaleźć odbiorców, a nie zaczynał dyktować, jaka ta twórczość powinna być.

Obwód czerkaski regularnie pojawia się w piosenkach LATEXFAUNA — od języka po konkretne miejsca i obrazy. Co tak mocno wiąże cię z Talnem i obwodem czerkaskim, że wciąż do nich wracasz w swojej twórczości?

Uważam, że miałem ogromne szczęście, że urodziłem się i dorastałem właśnie tam. Obwód czerkaski to niezwykle piękny, a jednocześnie bardzo niedoceniany region. Wielu ludzi myśli, że to po prostu bezkresne pola. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Przyroda jest tam niezwykle piękna, ludzie ciekawi, gwara barwna, a sposób myślenia wyjątkowy. Co więcej, ludzie są tam bardzo różnorodni, co również jest cholernie interesujące.

Wołodia z projektu „Chaszczі” powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że obwód czerkaski pozostał najbardziej autentyczną częścią Ukrainy. Że to najbardziej ukraińska z Ukrain. Zgadzam się z nim.

Myślę, że krajobrazy, wśród których dorastałem, w dużej mierze wpłynęły na moje postrzeganie świata i estetykę. Mam na myśli między innymi Makoterchyk oraz wieś Hordasziwka, gdzie nad rzeką Hirśkyj Tikić wznoszą się majestatyczne skały. To wszystko było częścią mojego dzieciństwa.

Dlatego stale wracam do tych miejsc, również w swojej twórczości. To dla mnie świetne źródło inspiracji. Tym bardziej że o tych miejscach i tej kulturze nie mówi się dziś zbyt wiele. Podoba mi się, że mam takie doświadczenia, mogę do nich wracać i przenosić je do swojej muzyki.

Po co zresztą nie wracać do takich miejsc, skoro są piękne?

LATEXFAUNA swego czasu założyli konto na OnlyFans, które później wykorzystywali między innymi do zbierania pieniędzy dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Czy wśród waszych eksperymentów i niestandardowych pomysłów były takie, po których sami zastanawialiście się, czy nie poszliście za daleko?

OnlyFans wykorzystywaliśmy wyłącznie do zbierania pieniędzy dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Ostatnio trochę jednak odpuściliśmy ten projekt, ponieważ zwyczajnie brakuje nam czasu, sił i zasobów, żeby zajmować się również OnlyFans i tworzyć dodatkowe, unikalne treści, których nie można zobaczyć nigdzie indziej.

Oczywiście planujemy wrócić do tego projektu. Po prostu wszyscy jesteśmy teraz strasznie przeciążeni, żyjemy w bardzo trudnym czasie, dlatego OnlyFans jest na razie w zawieszeniu.

To jednak naprawdę świetna platforma, dzięki której udało nam się zebrać całkiem sporo pieniędzy dla wojska. Kupowaliśmy za nie drony Mavic, wyposażenie i generatory. To nie był więc wyłącznie jakiś nasz ekstrawagancki eksperyment, ale konkretna pomoc dla żołnierzy, którą udało nam się zorganizować dzięki tej platformie.

Co ważne, wszystkie nasze treści na OnlyFans miały dość etyczny charakter. Nie było tam niczego, czego moglibyśmy się dziś wstydzić.

W jednym z wywiadów mówiłeś, że nie przepadasz za fizyczną bliskością i bezpośrednią uwagą. Tymczasem koncerty LATEXFAUNA wiążą się z bardzo bliskim kontaktem z publicznością. Jak czujesz się w centrum uwagi i czy twoje podejście do niej zmieniło się przez lata występów?

Po pierwsze, scena tworzy pewien dystans między tobą a publicznością. Wiesz, że cała uwaga skupia się na tobie, ale jednocześnie czujesz się względnie bezpiecznie, kontrolujesz sytuację i sam kierujesz całym procesem.

Jest w tym pewien paradoks. Z jednej strony lubię scenę, bo występuję już od dzieciństwa. Z drugiej — każdy koncert jest dla mnie stresujący. Oczywiście samego stresu nie lubię. Nie wynika on jednak tyle z uwagi publiczności, ile z samego procesu występowania.

Kiedy jednak ktoś zwraca na mnie uwagę bezpośrednio, z bliska, czuję się trochę niekomfortowo. Na przykład gdy ktoś rozpoznaje mnie na ulicy, podchodzi, żeby się poznać, albo prosi o wspólne zdjęcie. Nie chodzi o to, że mi to przeszkadza — zawsze chętnie robię sobie zdjęcia, daję autografy i nigdy nie zadzieram nosa. Po prostu za każdym razem trochę się peszę.

Z natury jestem dość nieśmiałym introwertykiem. Kiedyś, gdy zmieniałem pracę, zawsze trudno było mi szybko odnaleźć się w nowym zespole. Długo przyzwyczajałem się do ludzi, niewiele mówiłem, więc koledzy pewnie początkowo myśleli: „Co to za gość? Spięty jak ręczny, siedzi taki wystraszony i z nikim nie rozmawia”.

Celowe zwracanie na siebie uwagi jest dla mnie zupełnie nienaturalne. Już na studiach strasznie nie lubiłem pozerów — ludzi, którzy przy każdej okazji próbują znaleźć się w centrum zainteresowania. Zawsze mnie to irytowało i wywoływało we mnie jakiś wewnętrzny cringe. Być może właśnie dlatego sam instynktownie unikam takiego zachowania.

Jest więc dla mnie ogromna różnica między uwagą, jaką otrzymujesz jako artysta na scenie, a uwagą, którą przyciągasz jako człowiek na co dzień. Na scenie wykonuję swoją pracę, do której przywykłem w dzieciństwie. Poza sceną pozostaję tym samym nieśmiałym introwertykiem, któremu robi się trochę niezręcznie, gdy podchodzą do niego nieznajomi.

Wielokrotnie mówiłeś, że lubisz mieszkać na wsi. Co daje ci życie na wsi, czego nie znajdujesz w Kijowie? I jak bardzo zmieniła się przez ten czas twoja codzienność?

Najbardziej w miejskim życiu nienawidzę poniedziałkowych poranków. Po weekendzie już o szóstej czy siódmej rano czujesz cały ten chaos: trolejbusy, autobusy, ludzie gdzieś biegną, spieszą się, niekończący się pośpiech i gonitwa. Strasznie mnie to męczy.

A na wsi budzisz się, patrzysz przez okno i widzisz, jak płatki śniegu cichutko opadają na twoje podwórko. Dzień zaczynasz zupełnie inaczej. O wiele spokojniej wchodzisz w rytm pracy.

Możesz od razu wyjść pobiegać albo poćwiczyć na obiekcie sportowym, który nie znajduje się pośrodku jakiegoś osiedla mieszkaniowego, lecz na stadionie przy lesie. Możesz pójść nazbierać grzybów i od razu je usmażyć.

Wokół jest mnóstwo przestrzeni. Chcesz — idziesz nad staw, chcesz — nad rzekę, chcesz — spacerujesz po lesie albo łąkach. A dokąd pójdziesz na Oboloni? Oczywiście możesz wybrać się do parku, ale to jednak zupełnie co innego.

Kolejną ogromną zaletą jest cisza. A teraz, w czasie nieustannych ostrzałów, na wsi czuję się również znacznie bezpieczniej.

Wracając do poprzedniego pytania, na wsi mam też znacznie mniej kontaktów z ludźmi. To dla mnie bardzo ważne. Wszystkie te codzienne interakcje — w windzie, sklepie czy komunikacji miejskiej — naprawdę wyczerpują. Na wsi jest ich zdecydowanie mniej.

Czas płynie tu wolniej, życie jest spokojniejsze i nawet oddycha się lżej.

W ogóle nie jestem człowiekiem miasta. Nie lubię miast. W żadnym stopniu.

Jakie nietypowe prezenty dostawaliście na koncertach i co później dzieje się z takimi rzeczami?

Wspominałem już wcześniej, że ludzie regularnie dają nam portrety i własnoręcznie wykonane przedmioty, a czasem rzucają na scenę biustonosze. Z jednej strony nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale z drugiej każdy taki przedmiot jest na swój sposób wyjątkowym artefaktem.

Może to być talerzyk pomalowany farbami akrylowymi, z naszymi twarzami. Albo portrety narysowane przez fanów czy jakieś własnoręcznie wykonane pamiątki. Wszystko zabieramy ze sobą i przechowujemy w studiu.

A jeśli chodzi o coś, co naprawdę nas zszokowało, trudno mi sobie przypomnieć. Ciężko wyróżnić jeden konkretny prezent. Ciągle zapraszają nas też na imprezy po koncertach. Oczywiście nigdzie nie chodzimy, bo to nie w naszym stylu.

To, co niewypowiedziane, pozostanie niewypowiedziane. Niech tak zostanie.

Podczas amerykańskiej trasy odwiedziliście wiele miast. Co w USA okazało się zupełnie inne, niż wyobrażałeś sobie przed wyjazdem?

Nasza amerykańska trasa odbyła się mniej więcej trzy lata temu. Pierwszą rzeczą, która mnie wtedy zaskoczyła, był Los Angeles. Miasto, które znamy z filmów, w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. Jest strasznie zaniedbane.

Ogólnie Stany Zjednoczone nie zrobiły na mnie szczególnego wrażenia. Być może dlatego, że byłem tam już wcześniej, więc nie było efektu wow. Stany jak Stany, Kanada jak Kanada.

Najbardziej spodobał mi się Seattle. Przyroda jest tam świetnie zintegrowana z przestrzenią miejską. Dość surowy klimat, ogromne, potężne drzewa i wyjątkowa atmosfera. Z jakiegoś powodu właśnie to miasto zapamiętałem najlepiej.

Naprawdę zszokował nas natomiast Vancouver. Trafiliśmy do dzielnicy, w której w samym środku miasta znajdowało się mnóstwo osób z ciężkim uzależnieniem od narkotyków. Ludzie leżeli bezpośrednio na ulicach, zastygali w nienaturalnych pozycjach, byli pod wpływem bardzo silnych substancji. Wszystko to na tle kryzysu fentanylowego, którego skala jest, moim zdaniem, w Ukrainie bardzo mało znana.

Wszyscy byliśmy przerażeni tym widokiem. Na własne oczy widzisz prawdziwą epidemię narkomanii w samym środku dużego miasta. W Ukrainie nie spotkałem się z niczym podobnym na taką skalę. Wtedy rozumiesz, że nie wszystko jest tam tak zajebiste, jak może się wydawać z zewnątrz. Zresztą nigdzie nie jest idealnie.

W ogóle nie chciałbym jednak mieszkać w USA. Obowiązują tam zupełnie inne zasady, są inni ludzie i inna kultura wzajemnych relacji. Nie jest mi to szczególnie bliskie i nie chciałbym poświęcać życia na przyzwyczajanie się do tych reguł i dostosowywanie się do nich.

Europa jest mi znacznie bliższa. Częściej tam bywamy, a wiele miast podoba mi się o wiele bardziej. Na przykład Hiszpania i Praga, gdzie nasze koncerty zawsze wypadają świetnie. Wszyscy są zachwyceni Amsterdamem, choć mnie osobiście z jakiegoś powodu nie przekonuje.

Ogólnie jednak, podróżując po różnych krajach, coraz lepiej rozumiesz jedną rzecz. Choć zabrzmi to może patetycznie, nie chcę mieszkać nigdzie poza Ukrainą.

Kiedy poznajesz świat, zaczynasz dostrzegać, ile rzeczy u nas jest zrobionych lepiej i ile rozwiązań działa sprawniej. Ukraina to dla mnie kraj marzeń. Trzeba tylko, żeby nie przeszkadzali nam niektórzy idioci.

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