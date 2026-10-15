Rockstar wydał 90-sekundowy zwiastun GTA VI — The Verge

Rockstar Games wydało nowy 90-sekundowy zwiastun premierowy gry Grand Theft Auto VI. Materiał pokazuje atmosferę Vice City z estetyką inspirowaną Miami, a także zawiera nowy utwór elektronicznego duetu Justice, który tworzy muzykę do gry. Jak informuje The Verge, zwiastun został w całości nagrany na PlayStation 5.

Historia Jasona i Lucii

Wraz z nagraniem Rockstar opublikowało krótki opis fabuły. Główni bohaterowie, Jason i Lucia, wiedzą, że okoliczności nie działają na ich korzyść. Po nieudanym łatwym skoku trafiają w centrum kryminalnego spisku obejmującego stan Leonida. Aby ujść z życiem, bohaterowie muszą polegać na sobie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

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Premiera w listopadzie

W sierpniu Rockstar zaprezentowało również rozszerzony przegląd GTA VI, w którym pokazano filmową prezentację gry. Jednocześnie w internecie nadal rozprzestrzeniają się wycieki ujawniające niektóre wrażliwe elementy nadchodzącej gry.

Grand Theft Auto VI ma zostać wydane 19 listopada na PlayStation 5 i Xbox. Premiera nastąpi 13 lat po wydaniu poprzedniej części serii Grand Theft Auto.

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