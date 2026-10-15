Rockstar выпустила 90-секундный трейлер GTA VI — The Verge

Rockstar Games выпустила новый 90-секундный релизный трейлер игры Grand Theft Auto VI. Ролик показывает атмосферу Вайс-Сити с эстетикой, вдохновленной Майами, а также содержит новую композицию электронного дуэта Justice, который создает музыку для игры. Как сообщает The Verge, трейлер был полностью снят на PlayStation 5.

История Джейсона и Лусии

Вместе с видео Rockstar опубликовала краткое описание сюжета. Главные герои Джейсон и Лусия знают, что обстоятельства складываются не в их пользу. После неудачного легкого ограбления они оказываются в центре криминального заговора, охватывающего штат Леонида. Чтобы выбраться живыми, героям приходится полагаться друг на друга больше, чем когда-либо прежде.

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Релиз в ноябре

В августе Rockstar также представила расширенный обзор GTA VI, в котором показала кинематографичную подачу игры. В то же время в интернете продолжают распространяться утечки, раскрывающие отдельные чувствительные элементы будущей игры.

Grand Theft Auto VI должна выйти 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox. Релиз состоится через 13 лет после выхода предыдущей части серии Grand Theft Auto.

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