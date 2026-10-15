Видео: KOLA представила новую песню о боли, переменах и надежде

Украинская певица KOLA выпустила композицию «Тримаєш мене» и клип к ней.

Песня посвящена сложным периодам жизни, когда человек теряет внутреннюю опору, но находит силы двигаться дальше.

В центре композиции — переживания, одиночество и попытки отпустить прошлое. В то же время песня напоминает, что даже в самые тяжелые моменты можно найти поддержку и надежду на лучшее.

По словам KOLA, эта работа стала для неё очень личной. Певица призналась, что писала её сквозь слёзы, переживая внутреннюю боль и собственные изменения. Она надеется, что композиция поможет слушателям отпустить то, что причиняет боль.

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Источник: KOLA

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