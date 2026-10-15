52-летняя Хилари Свонк оригинально объявила о беременности

Американская актриса Хилари Суонк, которой 52 года, сообщила радостную новость — она беременна в третий раз. Звезда ждёт ребёнка от своего мужа, бизнесмена Филиппа Шнайдера. Супруги уже воспитывают трехлетних близнецов — дочь Аю и сына Ома.

В ролике Хилари Свонк, Филипп Шнайдер и их дети танцуют в темноте, одетые в костюмы со светящимися палочками. В конце видео актриса поворачивается к камере и демонстрирует округлый животик, намекая на пополнение в семье.

Публикацию звезда сопроводила шутливой подписью, в которой назвала своего будущего ребенка новым проектом.

«Многие спрашивали, над каким проектом я буду работать дальше. Этот выйдет в декабре», — написала актриса.

В начале года актриса также размышляла о решении стать мамой во взрослом возрасте и объясняла, как изменилось её отношение к материнству с годами.

«Я знала, что когда-нибудь захочу детей, но не планировала, как именно это будет. Я понимаю, что у каждого всё очень индивидуально, но если бы я родила ребёнка в 20 или 30 лет, думаю, я была бы совсем другой матерью, чем сейчас.

Теперь у меня гораздо больше возможностей по-настоящему уделять им внимание — так, как я не смогла бы тогда, ведь моё внимание очень сильно разрывалось бы между двумя сферами. Поскольку моя карьера уже полностью построена, я могу по собственному желанию отходить от дел и возвращаться к ним, и это просто огромное благословение», — поделилась Хилари Свонк.

Актриса подчеркнула, что сейчас у неё больше возможностей уделять время детям, ведь она может самостоятельно определять баланс между семьёй и профессиональной деятельностью.

Теперь семью Хилари Свонк и Филипа Шнайдера ждет новый этап — рождение третьего ребенка. Супруги уже воспитывают близнецов Аю и Ома, которым исполнилось три года.

Об беременности актриса объявила с помощью забавного видео, в котором приняли участие её муж и дети.

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