Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный трейлер экранизации произведения Клайва Стейплза Льюиса «Племянник чародея» под руководством режиссёра Греты Гервиг. Фильм рассказывает о событиях, предшествовавших основной хронологии Нарнии, демонстрируя предпосылки возникновения волшебного мира и путешествия через Лес Между Мирами.

Видеоряд сопровождается композицией Stairway to Heaven британской рок-группы Led Zeppelin. В роли чародея Эндрю Кеттерли снялся Дэниел Крейг, будущую Белую Ведьму Джадис сыграла Эмма Макки, а льва Аслана озвучила Мерил Стрип. Главные роли детей Дигори и Полли исполнили молодые актёры Дэвид Маккенна и Беатрис Кэмпбелл.

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Широкий кинопрокат картины начнётся 12 февраля 2027 года и продлится восемь недель. После этого, 2 апреля 2027 года, фильм станет доступен для просмотра на платформе Netflix.

Источник: The Guardian.

Напомним, что американская режиссёр Грета Гервиг снимет как минимум два фильма по мотивам книг «Хроники Нарнии» Клайва С. Льюиса для Netflix.

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