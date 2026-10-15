Звезда шоу «Поймать Кайдаша» станет новой «Холостячкой»

Главной героиней нового сезона романтического реалити-шоу «Холостячка» станет украинская актриса Антонина Хижняк, известная по сериалу «Поймать Кайдаша». Премьера сезона запланирована на 2027 год. Актриса призналась, что её самая большая любовь — сын, но теперь она готова открыть сердце для новых отношений.

Украинское романтическое шоу «Холостячка» возвращается на экраны. Создатели проекта уже объявили имя главной героини нового сезона. Ею стала актриса Антонина Хижняк, которую зрители хорошо знают по роли Мотри в сериале «Поймать Кайдаша». Премьера нового сезона запланирована на 2027 год.

Создатели шоу объяснили свой выбор харизмой, искренностью и сильным характером актрисы. Они также напомнили, что её героиня Мотря стала одной из самых ярких персонажей украинского сериала, а её реплики зрители до сих пор цитируют. «Одна из самых ярких украинских актрис и воплощение настоящего украинского характера. Ее Мотрю из «Поймать Кайдаша» зрители разобрали на цитаты. Острая на язык, щедрая на смех и нежная с теми, кого по-настоящему любит», — говорится в сообщении телеканала. По словам команды проекта, Хижняк знает, чего хочет от жизни, и не собирается соглашаться на меньшее, когда речь идет о любви.

Антонина Хижняк готова к новым отношениям

Сама актриса также прокомментировала участие в проекте. Она рассказала, что главным смыслом ее жизни и самой большой любовью остается сын. В то же время теперь Хижняк готова попробовать построить новые отношения. По словам актрисы, в шоу она хочет быть честной перед собой и зрителями. Хижняк не планирует создавать искусственный образ или демонстрировать эмоции только ради камер.

Для романтического реалити-шоу это особенно важно, ведь участникам придётся знакомиться с героиней в необычных обстоятельствах, открыто говорить о своих чувствах и постепенно выстраивать отношения. Найдёт ли актриса человека, с которым захочет продолжить историю за пределами проекта, станет известно уже в ходе сезона. Пока что создатели шоу не раскрыли подробностей об участниках, которые будут бороться за внимание Хижняк, и не сообщили точную дату премьеры.

Что известно о личной жизни актрисы

Антонина Хижняк уже имела опыт серьезных отношений. Ранее она была замужем за актером Андреем Якушевым. В 2017 году у пары родился сын Максим. Однако в конце 2019 года супруги решили расстаться. По имеющейся информации, после разрыва они смогли сохранить дружеские отношения.

Позже в жизни актрисы появились отношения с актёром Александром Боднарем. Пара была вместе около трёх с половиной лет. Осенью 2023 года они расстались. По сообщениям об их личной жизни, решение о разрыве приняла Хижняк, поскольку партнеры по-разному видели своё будущее. Теперь актриса готова к новому этапу. Участие в «Холостячке» даст ей возможность познакомиться с мужчинами, которые также ищут серьёзных отношений, и понять, с кем у неё могут совпасть взгляды на семью и совместную жизнь.

Когда выйдет новый сезон «Холостячки»

Новый сезон романтического реалити-шоу запланирован на 2027 год. На данный момент телеканал СТБ уже представил главную героиню, но подробности о формате сезона, участниках и дате первого выпуска пока не объявил.

Антонина Хижняк стала известна широкой аудитории благодаря ролям в украинских фильмах и сериалах, а образ Мотри в «Поймать Кайдаша» сделал её узнаваемой среди зрителей. Теперь актриса предстанет перед зрителями в другой роли — не как персонаж сценария, а как женщина, которая будет искать любовь. Поможет ли ей участие в проекте встретить человека, с которым она захочет построить будущее, зрители смогут увидеть после выхода нового сезона. Об этом сообщили на официальной странице телеканала СТБ в Instagram.

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