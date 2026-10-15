52-річна Гіларі Свонк оригінально оголосила про вагітність
Американська акторка Гіларі Свонк, якій 52 роки, повідомила радісну новину — вона вагітна втретє. Зірка чекає на дитину від свого чоловіка, бізнесмена Філіпа Шнайдера. Подружжя вже виховує трирічних двійнят — доньку Аю та сина Ома.
У ролику Гіларі Свонк, Філіп Шнайдер та їхні діти танцюють у темряві, одягнені в костюми з сяючими паличками. Наприкінці відео акторка повертається до камери й демонструє округлий животик, натякаючи на поповнення в родині.
Публікацію зірка супроводила жартівливим підписом, у якому назвала свою майбутню дитину новим проєктом.
«Багато хто запитував, над яким проєктом я працюватиму далі. Цей виходить у грудні», — написала акторка.
На початку року акторка також розмірковувала про рішення стати мамою в дорослому віці та пояснювала, як змінилося її ставлення до материнства з роками.
«Я знала, що колись захочу дітей, але не планувала, як саме це буде. Я розумію, що у кожного все дуже індивідуально, але якби я народила дитину у свої 20 чи 30 років, гадаю, я була б геть іншою матір'ю, ніж зараз.
Тепер я маю значно більше можливостей по-справжньому приділяти їм увагу — так, як не змогла б тоді, адже моя увага розривалася б між двома сферами дуже відчутно. Оскільки моя кар'єра вже повністю побудована, я можу за власним бажанням відходити від справ і повертатися до них, і це просто величезне благословення», — поділилася Гіларі Свонк.
Акторка наголосила, що нині має більше можливостей присвячувати час дітям, адже може самостійно визначати баланс між сім’єю та професійною діяльністю.
Тепер на родину Гіларі Свонк і Філіпа Шнайдера чекає новий етап — народження третьої дитини. Подружжя вже виховує двійнят Аю та Ома, яким виповнилося три роки.
Про вагітність акторка оголосила за допомогою кумедного відео, у якому взяли участь її чоловік і діти.
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