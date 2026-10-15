Группа Blondie анонсировала новый альбом High Noon, релиз которого запланирован на 26 февраля. Это будет первый за девять лет альбом коллектива с новой музыкой. Первый сингл с пластинки — Spectral Eyes — уже вышел, сообщает Rolling Stone.

Последняя запись Клема Берка

High Noon стал последней записью сооснователя Blondie, барабанщика Клема Берка. Музыкант умер в апреле 2025 года в возрасте 70 лет. Rolling Stone отмечает, что Берк был ключевой фигурой в хитах Blondie и энергичных концертных выступлениях группы.

Вокалистка Дебби Харри назвала новую работу классическим альбомом Blondie, который объединяет влияния и разные эпохи коллектива в новом звучании. По ее словам, музыка пластинки связана с современностью и с тем, кем участники группы являются сейчас.

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Соавторы и композиции

Группа описала High Noon как сочетание разных звучаний, идей и соавторов, в котором рок-н-ролл и панк соседствуют с танцевальной музыкой и латиноамериканскими ритмами. К работе над пластинкой присоединились Джонни Марр, Глен Матлок, Зак Кондон из Beirut, Джесс Вулф и Холли Лессиг из Lucius, а также другие музыканты. Марр написал Spectral Eyes и также исполнил гитарную партию в композиции.

Сессии для альбома Blondie начались в 2022 году, а запись проходила в Нью-Йорке с продюсером Джоном Конглтоном, который ранее работал с группой над альбомом Pollinator 2017 года. Позднее к дополнительному продюсированию и сведению присоединился Дэвид Ренч.

В High Noon вошли 13 треков, в том числе Heartbreak Kid, написанная гитаристом Крисом Стейном, Sleepwalking авторства Глена Матлока и Man Who Had No Face, созданная Стейном и Харри. Blondie также вернулись к композиции Little Metal Drummer, которую сооснователь группы, клавишник Джимми Дестри, изначально записал для своего сольного дебютного альбома Heart On A Wall. В версии 1981 года участвовали Харри и Берк.

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