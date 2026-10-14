Film dokumentalny Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl, poświęcony występowi piosenkarza Michaela Jacksona podczas przerwy Super Bowl XXVII w USA, zostanie udostępniony na Hulu i ESPN w lutym 2027 roku. Informuje o tym Rolling Stone. Dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Archiwalne nagrania przygotowań

Film opowie o powstaniu i dziedzictwie występu z 1993 roku na stadionie Rose Bowl w Pasadenie w Kalifornii. W obrazie znajdą się wcześniej niepublikowane nagrania przygotowań Jacksona i jego zespołu. Twórcy przyjrzą się również temu, jak ten występ ustanowił nowy standard wielkich popowych show podczas przerwy Super Bowl.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Program występu

Show rozpoczęło się głosowym wstępem aktora Jamesa Earla Jonesa, po czym Jackson pojawił się na scenie przez właz. Piosenkarz przez niemal dwie minuty stał w milczeniu przed publicznością, która witała go oklaskami.

W programie znalazły się utwory Billie Jean, Black or White i We Are the World. Podczas wykonania We Are the World oraz finałowej kompozycji Heal the World dołączył do niego chór 3 000 dzieci z regionu Los Angeles. Reżyserem filmu został Bao Nguyen, który nakręcił również dokument z 2024 roku The Greatest Night in Pop o powstaniu We Are the World.

Czytaj nas na