据《滚石》报道，纪录片Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl聚焦歌手迈克尔·杰克逊在美国第27届超级碗中场休息时的表演，将于2027年2月在Hulu和ESPN上线。具体首映日期尚未公布。

准备过程的档案画面

该片将讲述1993年在加利福尼亚州帕萨迪纳玫瑰碗体育场举行的这场表演的创作过程及其遗产。影片将收录此前未公开的杰克逊及其团队的准备画面。创作者还将探讨这场表演如何为超级碗中场休息期间的大型流行音乐秀确立了新标准。

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演出曲目

演出以演员詹姆斯·厄尔·琼斯的画外音开场，随后杰克逊从舱口登上舞台。这位歌手在观众面前静立近两分钟，观众以掌声欢迎他。

演出曲目包括Billie Jean、Black or White和We Are the World。在演唱We Are the World和最后一首歌曲Heal the World时，来自洛杉矶地区的3,000名儿童组成的合唱团与他共同演出。影片由包·阮执导，他还执导了2024年纪录片The Greatest Night in Pop，该片讲述了We Are the World的创作过程。

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