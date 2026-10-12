好莱坞分析师预测，由汤姆·克鲁斯主演的讽刺黑色喜剧《Digger》可能因票房表现疲软而带来约2.45亿美元的亏损。正如BBC News报道，该片在上映第二个周末的票房销售额下降了约60%。

票房与预测

《Digger》目前的全球票房约为3500万美元。克鲁斯在片中饰演石油大亨迪格尔·洛克威尔。估计该片的制作和营销成本约为2.8亿美元，由华纳兄弟承担。

《Variety》预测，该片在整个上映期间将在全球收获约5000万美元票房。根据该媒体的数据，考虑到制作和营销成本、影院在售票收入中的分成，以及可能用于颁奖季宣传活动的支出，该片需要取得约3.5亿美元票房才能实现收支平衡。与此同时，华纳兄弟的一名代表告诉《Variety》，其盈亏平衡点为3亿美元。

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克鲁斯上周表示，在拍摄电影时，他不会从首映周末的角度评估作品。他说，他专注于创作那些希望能够拥有长久生命力并随着时间发展起来的影片。

其他首映影片

《Digger》由亚历杭德罗·G·伊尼亚里图执导，他因《Birdman》《Babel》和《The Revenant》而知名。该片的成绩与克鲁斯参演的系列电影的成功形成鲜明对比，其中包括《Top Gun》和《Mission: Impossible》的新作。《Digger》也是华纳兄弟在派拉蒙近期收购该工作室之前的最后一部独立发行作品。

与此同时，奥斯卡获奖影片《The Social Network》的续集、由艾伦·索金创作的《The Social Reckoning》，在美国首映周末收获550万美元票房。这远低于第一部影片2010年上映首周末取得的2200万美元，且未计入通货膨胀因素。由米奇·麦迪逊、杰瑞米·斯特朗和杰瑞米·艾伦·怀特出演的新片全球票房约为900万美元。

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