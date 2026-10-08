Paramount Pictures将改编《赛博朋克2077》——The Verge

Paramount Pictures正在筹备一部改编自CD Projekt Red科幻系列《赛博朋克2077》的真人电影。The Verge援引Deadline报道称。该片的上映日期尚未公布。

电影制片人

据Deadline报道，曾担任《变形金刚》系列电影制片人的洛伦佐·迪·博纳文图拉将担任该项目制片人。

系列发展

《赛博朋克2077》于2020年发行。尽管首发时问题重重，这款游戏仍为CD Projekt Red带来了成功：该公司最近表示，其销量已超过4000万份。

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该系列已经推出了Netflix动画改编作品，其第二季将于本月晚些时候首播。CD Projekt Red还在开发续作，工作室将其称为Cyberpunk 2。根据该公司最近的消息，目前有184人参与这款游戏的开发。

这部电影的消息出现在名为Skydance的Paramount与Warner Bros. Discovery超级合并完成之后。Paramount还在制作一部计划于2028年上映的《使命召唤》电影，以及一部预计于10月16日上映的《街头霸王》电影。

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